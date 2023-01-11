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口味任選！　2大超商「哈根達斯買2送1、買3送2」限時28天搶

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲2大超商推哈根達斯限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冰控們繼續囤！2大超商即日起限時28天驚喜祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕買2送1、買3送2」等超殺優惠，最低直接下殺6折就能爽吃，且口味任選，趕緊衝買一波。

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲哈根達斯迷你杯。

全家即日起至2月7日祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕系列享買2送1、買3送2、買6送4」等優惠，最低可是下殺至6折，口味還任選；並推出「集章趣」活動，凡購買哈根達斯迷你杯或雪糕系列任1件可集1章、哈根達斯迪士尼造型杯系列1件則可集2章，集滿指定章數就能免費兌換好禮，像是哈根達斯外帶冰淇淋單球券1張、哈根達斯經典下午茶套票或經典保冷袋，還是哈根達斯摺疊購物車等都有。

▲▼7-11哈根達斯新年優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11也有哈根達斯優惠。

另，7-11即日起至2月7日也有「哈根達斯迷你杯／雪糕任選買2送1、買3送2」優惠，且會員還可獨享買6送4再送OPEN POINT點數10點；並首度加碼推出消費集點換購哈根達斯獨家贈品活動，OPEN POINT會員任選3件可集1點、5件集2點、10件集5點，集滿點數就有機會獲得指定贈品保冷袋、購物推車，數量有限、送完為止。

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