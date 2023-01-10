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「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

▲▼國防部10日發布梗圖喊「請海鷗轉告習近平」。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人 ）

▲國防部10日發布梗圖喊「請海鷗轉告習近平」。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人 ）

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍近日於台海周邊海空域進行實彈軍演，9日晚間更透過微博發布名為《我的戰鷹繞著寶島飛》的「戰訓MV」。「國防部發言人」臉書粉專10日製作梗圖並發文批評，「共機」禿鷹到處飛惹人厭，「東風」沖天砲亂放惹人嫌，請海鷗轉告習近平，文攻武嚇壓不倒自由民主，窮兵黷武絕不是大國風範，引發網友熱議。

解放軍近日頻在台海周邊海空域進行實彈軍演，我國防部指出，自9日上午6點起至10上午6點止，共偵獲共艦3艘次、共機11架次。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域7架次，包括蘇愷-30及殲-16，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

除了實彈軍演，中共解放軍東部戰區9日晚間更在微博上傳一部名為《我的戰鷹繞著寶島飛》的「戰訓MV」，從MV中可見解放軍戰機繞台、航空母艦演訓的畫面，背景音樂則選用已故阿美族國寶級歌手郭英男演唱的《老人飲酒歌》，歌詞部分則出現「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念，親人輕聲喚你歸」等語。

對此，「國防部發言人」臉書粉專今日製作梗圖並發文批評，「共機」禿鷹到處飛惹人厭，「東風」沖天砲亂放惹人嫌，請海鷗轉告習近平，新冠疫情肆虐北京上海武漢，讓人心痛又流淚；基於人道關懷，提供必要協助，幫助大陸民眾走出疫情是台灣的善意，文攻武嚇壓不倒自由民主，窮兵黷武絕不是大國風範。

該篇文章發出後立馬引發網友熱議，有網友留言批評「這樣的文體應該是陸委會的口氣吧？國防部用這種方式表達不適合，真的是讓人覺得錯亂！」、「少些梗圖功夫，認真戰備才是」、「國防部只剩做梗圖功能了嗎？」、「國防部發言人不宜言論輕佻」、「這張宣傳單梗圖作的這麼好，要不要去空投」、「好好笑....國防部居然發這種梗，不幼稚嗎？像幼兒園唱歌」等。

不過，也有網友表示「我覺得不錯，總比什麼都沒有好，國軍加油！」、「風格不一樣了，讚！」、「非常好！訊息戰這樣就對了，幫轉發推特」、「國防部文宣就是要這樣的強悍，才能安民心， 國軍加油」、「風格開始改變了嗎？不錯喔」。

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