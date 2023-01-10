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快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（10日）表示，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強於任職期間，多次向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用三灣鄉公所109年兩度辦理清潔隊隊員甄選的機，分別向有意應徵者或應徵者的親友收取賄款，不法獲利合計達1289萬8100元；另為隱匿其相關不法所得，而涉犯洗錢罪嫌，核有重大違失，今13比0全票通過監察委員林國明、蔡崇義、王麗珍提案，彈劾温志強，全案移送懲戒法院審理。

三灣鄉長温志強利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉嫌貪瀆案，苗栗地檢署偵查終結，於2022年8月10日對溫志強等20人提起公訴，並於偵查中交回收得賄款1289萬8100元。

監察院今則指出，温志強擔任三灣鄉鄉長，本應清廉自持，致力推動地方建設，為民謀福利，卻利用職務權限，伺機索取賄賂中飽私囊，多次利用督辦鄉公所各項公共工程的職務上機會，向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用三灣鄉公所109年兩度辦理清潔隊隊員甄選之機，分別向有意應徵者或應徵者之親友收取賄款，不法獲利合計達1289萬8100元。

監察院也說，温志強為隱匿其相關不法所得，另涉犯洗錢罪嫌，其所為已嚴重違反公務員服務法的規定，相關違失事證明確，且情節重大，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移付懲戒。

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