　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最貪！三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌貪瀆132案，10日被苗栗地檢署提起公訴，並被追回賄款1289餘萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌貪瀆132案，10日被苗栗地檢署提起公訴，並被追回賄款1289餘萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉長温志強，利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉嫌貪瀆案，苗栗地檢署偵查終結，10日對溫志強等20人提起公訴，並於偵查中交回收得賄款新臺幣1289萬8100元。

苗栗地檢署表示，法務部廉政署中部地區調查組獲悉相關情資後，由苗檢成立專案小組積極偵辦，4月13日對三灣鄉公所及廠商共48處執行搜索，經專案小組複訊相關人等後，將被告温志強及鄉民代表呂金城聲請羈押禁見，經苗栗地方法院裁定温志強羈押禁見、呂金城交保20萬元，案經檢察官偵查後，認定被告温志強涉嫌收受賄賂之工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案。

起訴書中載明温志強涉案重要工程包括：
1.三灣鄉辦公廳舍重建工程案，收受賄賂150萬元。
2.三灣鄉公所光電系統土地標租案，收受賄賂70萬元。
3.圍標三灣鄉多處工程案，以得標金額8％左右收受賄賂，洩漏工程底價供廠商圍標，相關涉案工程共73件（部分工程不及交付賄款便遭查獲），收得賄賂款項739萬4100元。
4.三灣鄉公所多項委託設計監造案，以得標金額15％左右應允讓特定廠商得標，相關涉案工程共53件（部分工程不及交付賄款便遭查獲），收得賄賂款項185萬4000元。
5.三灣鄉LED節能式路燈換裝工程案，收得賄賂款項40萬元。

另外，温志強針對轄內清潔隊人員人事案收取賄賂共2案，第1案與被告呂金城共犯，收得賄款60萬元；第2案單獨一人犯案，收得賄款45萬元。

温志強也涉及洗錢案，他利用不知情母親及成年兒子帳戶存放收得賄賂款項，並以該等賄款與他人合資購買土地。

苗栗地檢署表示，此次透過長期細膩的蒐證，採取積極的團隊辦案模式，查辦不肖廠商與涉貪公務人員，以展現政府維護綠能產業發展的決心，藉此以正官箴。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／雨彈轟炸！永康交流道下變「水樂園」畫面曝光
國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮
快訊／高雄雷雨狂轟！　岡山「電桿倒塌」周邊停電
快訊／雷雨彈炸高雄！本館路水淹騎樓　鳥松中正路積到「輪胎高」
50歲男肝硬化末期！突喊：想咳嗽　醫一進門嚇傻
快訊／雨彈開炸南部三縣市　台南、高雄列一級淹水警戒
三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄雷雨狂轟！路樹壓路險砸車　岡山「電桿倒塌」周邊停電

快訊／雷雨彈炸高雄！本館路水淹騎樓　鳥松中正路積到「輪胎高」

史上最貪！三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

賴薇如男友簽約收購瑜珈館竟失聯　被判一次付清360萬加罰100萬

快訊／雨彈開轟！高雄燕巢積水20cm　部分路段實施交通管制

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中16歲屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

快訊／高雄雷雨狂轟！路樹壓路險砸車　岡山「電桿倒塌」周邊停電

快訊／雷雨彈炸高雄！本館路水淹騎樓　鳥松中正路積到「輪胎高」

史上最貪！三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

賴薇如男友簽約收購瑜珈館竟失聯　被判一次付清360萬加罰100萬

快訊／雨彈開轟！高雄燕巢積水20cm　部分路段實施交通管制

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中16歲屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

波特王開砲：抖音、小紅書都是文化統戰！　嗆共軍演「早說不會打」

曾莞婷千萬豪宅衛浴「一面牆磚幾10萬UP」！　梳化間如精品店

快訊／雨彈炸南台「永康大積水」！交流道下慘變「水樂園」

劉基鴻吃壞肚子　賽前緊急到醫院吊點滴

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

基隆主普壇開燈放彩共璀璨　蔡英文見證國定民俗文化典範

熱狗接兒子放學被拒絕！　遭嫌棄「穿得很奇怪」：他覺得我丟臉

KID收「三七仔送匿名包裹」嚇壞　急調監視器…結局反轉：X北喔！

萬海7月營收年增17.75%、月減5.33%　法人估8月難免再下修

快訊／高雄雷雨狂轟！路樹壓路險砸車　岡山「電桿倒塌」周邊停電

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

南警破獲南部地區最大「人蛇賣淫集團」

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

3度酒駕撞死人　囂張爆乳妹下場曝

即／機車騎士「4米高民權大橋」墜下！　無生命跡象

即／「瑞典坦克」開啟自動駕駛　追撞防撞車釀2傷

老虎蜜蜂嘉義店開幕淹水　第4天被燒光

曾奪奧運示範項目金牌！女將知老公不倫表妹心碎

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

更多熱門

相關新聞

大重機「掛尾車」載5歲童　騎士最重開罰60萬

大重機「掛尾車」載5歲童　騎士最重開罰60萬

昨天(7/31日)在台三線三灣鄉路段，發現一名年輕的爸爸騎乘大型重機車，後方拖著一輛小型拖車，拖車上還載著一位小男童，警方表示，這種行為已經明顯違反交通處罰條例以及違反兒童及少年保護法，將根據車號依法告發，至於違反兒少法部分社會處將通知駕駛到案說明。

小貨車橫插聯結車底　後輪騰空駕駛夾困

小貨車橫插聯結車底　後輪騰空駕駛夾困

台三線103K又出事　無照少年過彎失控亡

台三線103K又出事　無照少年過彎失控亡

台3線跑步遭測速桿拍照　警開罰300說話了

台3線跑步遭測速桿拍照　警開罰300說話了

命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

關鍵字：

三灣鄉長貪瀆

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面