史上最貪！三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌貪瀆132案，10日被苗栗地檢署提起公訴，並被追回賄款1289餘萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉長温志強，利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉嫌貪瀆案，苗栗地檢署偵查終結，10日對溫志強等20人提起公訴，並於偵查中交回收得賄款新臺幣1289萬8100元。

苗栗地檢署表示，法務部廉政署中部地區調查組獲悉相關情資後，由苗檢成立專案小組積極偵辦，4月13日對三灣鄉公所及廠商共48處執行搜索，經專案小組複訊相關人等後，將被告温志強及鄉民代表呂金城聲請羈押禁見，經苗栗地方法院裁定温志強羈押禁見、呂金城交保20萬元，案經檢察官偵查後，認定被告温志強涉嫌收受賄賂之工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案。

起訴書中載明温志強涉案重要工程包括：

1.三灣鄉辦公廳舍重建工程案，收受賄賂150萬元。

2.三灣鄉公所光電系統土地標租案，收受賄賂70萬元。

3.圍標三灣鄉多處工程案，以得標金額8％左右收受賄賂，洩漏工程底價供廠商圍標，相關涉案工程共73件（部分工程不及交付賄款便遭查獲），收得賄賂款項739萬4100元。

4.三灣鄉公所多項委託設計監造案，以得標金額15％左右應允讓特定廠商得標，相關涉案工程共53件（部分工程不及交付賄款便遭查獲），收得賄賂款項185萬4000元。

5.三灣鄉LED節能式路燈換裝工程案，收得賄賂款項40萬元。

另外，温志強針對轄內清潔隊人員人事案收取賄賂共2案，第1案與被告呂金城共犯，收得賄款60萬元；第2案單獨一人犯案，收得賄款45萬元。

温志強也涉及洗錢案，他利用不知情母親及成年兒子帳戶存放收得賄賂款項，並以該等賄款與他人合資購買土地。

苗栗地檢署表示，此次透過長期細膩的蒐證，採取積極的團隊辦案模式，查辦不肖廠商與涉貪公務人員，以展現政府維護綠能產業發展的決心，藉此以正官箴。