台南做工行善團展技修繕　完成第195戶

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長上任以來大力推動的「希望家園」施政理念，30日修繕團隊的油漆、電氣及木工志工動員三組人馬前往兩區，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。

木工志工至官田區整修二手家具，個個技藝精湛，其中楊豐吉曾榮獲106年勞動部舉辦之全國職場達人盃技能競賽冠軍、2019年台中市政府巧聖先師魯班公達人盃冠軍。另外前往官田的木工志工還有姚志仁、姚世駿父子檔及吳幸暾、吳幸穎兄弟檔，前往安南區的油漆志工有郭彥廷、郭莊素珠，吳宏興、劉秀英，王棋瑞、龍亮均，及電氣工會志工劉忠義、黃麗卿共四組賢伉儷夫妻檔等家庭志工，於今日相約出門做公益，為修繕服務鑲嵌更高層次的意義，不僅拉近家人間的距離，更將家庭能量擴散到弱勢戶，協助弱勢改善生活品質。

安南區的80歲蔡老翁獨自居住在老舊房屋，子女經濟狀況亦不佳無法協助修繕，目前生活仰賴每月約7千多元的老漁津貼。家中天花板已多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，「做工行善團」修繕團隊在評估後，10月初陸續由電氣志工進行斷電、電線配置、燈具、衛浴安裝施工，泥水志工協助拆除、修補屋瓦、牆壁、地面及鋁門框外填補施工，金屬志工搭建屋頂鐵板，木工志工進行屋頂瓦條處理、天花板輕鋼架、浴室天花板及塑膠板，鋁製工會進行門窗安裝，正懿企業有限公司提供及安裝房間拉門。

30日由油漆工會牆壁粉刷美化、電氣工會再次入場安裝廚具，全部修繕工程終於完成，志工也搬運整修好的床組、衣櫥等二手家具給案家，讓蔡姓案主有個舒適的居住環境。另外，本案台南北區扶輪社也捐助材料費，今日社長吳當進也率多名社員前來關懷，勞工局王鑫基局長特別頒發感謝狀，感謝該單位多次贊助費用，協助弱勢勞工等家庭改善居住環境。

官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，儲放許多外界捐贈之床組、衣櫥、桌椅等，待志工們整修完畢並封膜保存，即可隨時贈送給修繕弱勢家庭使用，落實環保並讓資源有效再利用，獲市民肯定。30日木工志工再次動員近30人整修二手家具，此起彼落的敲打聲響，喚起家具的生命力，擺脫被棄置於垃圾場的命運，透過專業的木工師傅細心整修，二手家具煥然一新，好用又好看，受贈家庭皆給予高度評價。

王鑫基局長表示，志工身懷一身技藝，願意奉獻出來協助弱勢，行善的價值無限，助人的心意使社會更溫暖。除了今日的修繕行程，29日亦前往下營區王姓案家進行修繕服務，台南市職業工會總工會黃江福理事長亦捐贈該戶冷氣機及裝潢塑膠地板。感謝志工夥伴的付出及社會大眾的贊助及支持，讓台南市真正成為美好的「希望家園」。