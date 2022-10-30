　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團展技修繕　完成第195戶

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長上任以來大力推動的「希望家園」施政理念，30日修繕團隊的油漆、電氣及木工志工動員三組人馬前往兩區，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

木工志工至官田區整修二手家具，個個技藝精湛，其中楊豐吉曾榮獲106年勞動部舉辦之全國職場達人盃技能競賽冠軍、2019年台中市政府巧聖先師魯班公達人盃冠軍。另外前往官田的木工志工還有姚志仁、姚世駿父子檔及吳幸暾、吳幸穎兄弟檔，前往安南區的油漆志工有郭彥廷、郭莊素珠，吳宏興、劉秀英，王棋瑞、龍亮均，及電氣工會志工劉忠義、黃麗卿共四組賢伉儷夫妻檔等家庭志工，於今日相約出門做公益，為修繕服務鑲嵌更高層次的意義，不僅拉近家人間的距離，更將家庭能量擴散到弱勢戶，協助弱勢改善生活品質。

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區的80歲蔡老翁獨自居住在老舊房屋，子女經濟狀況亦不佳無法協助修繕，目前生活仰賴每月約7千多元的老漁津貼。家中天花板已多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，「做工行善團」修繕團隊在評估後，10月初陸續由電氣志工進行斷電、電線配置、燈具、衛浴安裝施工，泥水志工協助拆除、修補屋瓦、牆壁、地面及鋁門框外填補施工，金屬志工搭建屋頂鐵板，木工志工進行屋頂瓦條處理、天花板輕鋼架、浴室天花板及塑膠板，鋁製工會進行門窗安裝，正懿企業有限公司提供及安裝房間拉門。

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日由油漆工會牆壁粉刷美化、電氣工會再次入場安裝廚具，全部修繕工程終於完成，志工也搬運整修好的床組、衣櫥等二手家具給案家，讓蔡姓案主有個舒適的居住環境。另外，本案台南北區扶輪社也捐助材料費，今日社長吳當進也率多名社員前來關懷，勞工局王鑫基局長特別頒發感謝狀，感謝該單位多次贊助費用，協助弱勢勞工等家庭改善居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，儲放許多外界捐贈之床組、衣櫥、桌椅等，待志工們整修完畢並封膜保存，即可隨時贈送給修繕弱勢家庭使用，落實環保並讓資源有效再利用，獲市民肯定。30日木工志工再次動員近30人整修二手家具，此起彼落的敲打聲響，喚起家具的生命力，擺脫被棄置於垃圾場的命運，透過專業的木工師傅細心整修，二手家具煥然一新，好用又好看，受贈家庭皆給予高度評價。

▲台南市勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，力推黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，油漆及電氣志工至安南區進行施作服務，完成第195戶修繕案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，志工身懷一身技藝，願意奉獻出來協助弱勢，行善的價值無限，助人的心意使社會更溫暖。除了今日的修繕行程，29日亦前往下營區王姓案家進行修繕服務，台南市職業工會總工會黃江福理事長亦捐贈該戶冷氣機及裝潢塑膠地板。感謝志工夥伴的付出及社會大眾的贊助及支持，讓台南市真正成為美好的「希望家園」。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／6小時暴增13倍！　梨泰院失蹤飆至3580人
梨泰院煉獄「32秒自拍」曝！男女擠壓扭曲　慘叫聲狂炸
梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」活活擠死　6分鐘窒息奪命
「還敢去大型聚會」？　醫曝6關鍵：這時間危機增加
梨泰院哭喊「要活著出去」！他卻目睹友被壓死　1小時CPR救不
台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光
梨泰院煉獄「至少5000公斤」強壓身上　女性死亡數是男性2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團展技修繕　完成第195戶

台南公宅2024年陸續完工　租金補貼及包租代管照顧經濟弱勢

台中長照力六都第一　市府表揚70歲男長照貢獻獎

台南柳營國小前警傳火燒車　女駕駛停車後突起火

樂齡文教力六都第一　台南打造高齡友善幸福城市

金門「搞鬼」迎萬聖節　千人變裝大遊行擠爆整條街

台7線「回頭灣」大面積坍塌！路基流失50公尺　通路時間再延期

桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長　市議員候選人站台搶鄉親票

南亞學生杜靖琦「花聚」作品　拿下創意商店規劃設計組金牌

埤塘美景+摸彩大獎…　桃園八德區全民健走9000民眾參加

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

台南做工行善團展技修繕　完成第195戶

台南公宅2024年陸續完工　租金補貼及包租代管照顧經濟弱勢

台中長照力六都第一　市府表揚70歲男長照貢獻獎

台南柳營國小前警傳火燒車　女駕駛停車後突起火

樂齡文教力六都第一　台南打造高齡友善幸福城市

金門「搞鬼」迎萬聖節　千人變裝大遊行擠爆整條街

台7線「回頭灣」大面積坍塌！路基流失50公尺　通路時間再延期

桃園雲林二代子弟林昌立競選永安里長　市議員候選人站台搶鄉親票

南亞學生杜靖琦「花聚」作品　拿下創意商店規劃設計組金牌

埤塘美景+摸彩大獎…　桃園八德區全民健走9000民眾參加

全球10大踩踏事件！梨泰院傷亡人數排第3　與蘭桂坊有驚人2巧合

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

Jennie、Lisa也愛這樣穿！4種牛仔褲穿搭　不用想就能快速出門

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

梨泰院煉獄「自拍視角」曝光！男女擠成一團崩潰扭曲　慘叫聲狂炸

梨泰院萬聖節慘劇逾150死！旅遊達人曝「如擠手扶梯」：估千人塞在那

梨泰院踩踏233人死傷…她勾恐怖回憶「快要窒息」　列6重點閃避人潮

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

地方熱門新聞

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

不給糖就搗蛋！金門「搞鬼」千人變裝迎萬聖節　

台南柳營國小前警傳火燒車

王宣貿扮最牛候選人出場

台南南化驚傳住宅火警

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

樂齡文教力六都第一

南消五大隊防災遊街

屏東家扶舉辦「寄養寶寶運動會」　可愛爆錶

台南做工行善團展技修繕

台南公宅2024年陸續完工

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

賴香伶：鄭若覺受害應反思兩岸政策

幕僚曝陳其邁處理危機　20hrs未睡

更多熱門

相關新聞

台南公宅2024年陸續完工

台南公宅2024年陸續完工

台南市自住需求約8成，台南市長黃偉哲推動「台南公宅」、「包租代管」、「住宅補貼」等三大措施，落實居住正義的目標，其中公宅規劃戶數達7000戶，已動工2155戶，並將於2024年底起陸續完工。

台南柳營國小前警傳火燒車

台南柳營國小前警傳火燒車

樂齡文教力六都第一

樂齡文教力六都第一

老婦駕農用搬運車翻覆田野不治

老婦駕農用搬運車翻覆田野不治

王宣貿扮最牛候選人出場

王宣貿扮最牛候選人出場

關鍵字：

台南做工行善團修繕

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面