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嘉義縣發錢了！鼓勵返鄉創業...符合「這些條件」　最高可領40萬

▲▼嘉義縣政府第二屆青年創新創業獎勵補助計畫開跑 。（圖／翻攝嘉義縣政府網站）

▲嘉義縣政府第二屆青年創新創業獎勵補助計畫開跑 。（圖／翻攝嘉義縣政府網站，下同）

記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義縣政府為打造青年返鄉、留鄉友善的創業環境，自111年起創辦第一屆青年創新創業獎勵補助計畫，培育出8組優秀青創團隊，讓青年創意發想落實為實際產品，創造市場價值，並提升返鄉深耕意願，第二屆補助計畫將於112年1月12日正式啟動。

▲▼嘉義縣政府第二屆青年創新創業獎勵補助計畫開跑 。（圖／翻攝嘉義縣政府網站）

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本次規劃出接地氣且具嘉義縣在地特色的青創補助計畫，分為運用本身專長、結合嘉義縣在地特色，提供創新產品或服務的創業啟動類，及針對嘉義縣公司或商業登記店家，鼓勵其發展具市場價值創新商業或新服務經營模式，使其營運更加穩固及優化的經營優化類；每案最高補助為40萬元，讓嘉義縣青創團隊勇敢打造專屬的事業版圖，創業不再是夢想。

參與第一屆青創獎勵補助計畫青年團隊「食凡商號」及「有種創造工作室」，皆從校園團隊到成立商號，創業夢成真，「食凡商號」負責人黃麒峯表示，食凡是由中正大學學生共同創業，以「嚴選在地食材，堅持食材誠信」的理念所創立的捲餅品牌，並透過青創補助計畫加速公司運營方向確立，目前月均營業額已突破30萬元，臉書累計超過2,000名粉絲。

「有種創造工作室」是由2名嘉大學生吳威融及蕭宇恒共同創立，主要為舉辦「諸羅祭」等音樂祭活動；負責人吳威融表示，期待諸羅祭帶領大眾認識好音樂，更透過音樂讓大家更認識嘉義這塊土地，且今年度將有新的音樂祭在嘉義展開，請大家敬請期待。

▲▼嘉義縣政府第二屆青年創新創業獎勵補助計畫開跑 。（圖／翻攝嘉義縣政府網站）

勞青處長陳奕翰表示，不論是剛出社會想創業的個人、團隊或是已設立5年內的新創事業，只要符合計畫條件，且具備完善的創業規劃與想法，都可提出申請，透過本補助計畫協助青年們勇敢追逐創業夢，使青年們能更順利回「嘉」，更期盼透過青年的創意想法、專長與熱情，共同攜手合作打造更好的「嘉」鄉。

「111年度嘉義縣青年創業獎勵補助計畫」徵件已於111年12月30日率先公告開跑，申請案受理至112年2月15日17點止，歡迎全國20至45歲青創業者踴躍申請，相關申請文件可至「嘉義縣政府勞青處官網-公告資訊-「嘉義縣111年青年創新創業獎勵補助計畫」-相關檔案」下載取得。

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