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大陸 大陸焦點 特派現場

日韓之後…大陸還將「反制其他國家」？外交部：將採取對等措施

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸新冠疫情大爆發，多國針對中國旅客實施額外檢疫措施，惹來北京不滿並採取「反制」報復。大陸駐南韓大使館周二（10日）宣布暫停簽發韓國公民赴中國的短期簽證。同一天，日媒也指大陸暫停日本旅客前往中國簽證。對於中方後續是否還會對更多國家採取反制措施，外交部新聞發言人汪文斌10日也正面回應。

1月10日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎。但也有少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施，對此中方以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和中國當前的國內疫情形勢。

汪文斌指出，「但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」

日本《共同社》報導指出，中國方面已停止向日本人發放新的簽證，旅行社也都接獲通知，從10日開始停止辦理前往中國的簽證手續。

此外，中國駐韓大使館10日宣布，自即日起，中國駐韓使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

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