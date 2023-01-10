偏鄉太落後！村民「吊桿綁布」抬孕婦入院　徒步7km仍一屍兩命

記者葉睿涵／綜合報導

印尼南蘇拉威西省33歲的孕婦艾斯米亞（Asmia），最近突發疾病時，因居住的偏鄉交通不便，只能靠著村民以紗籠布（sarong，東南亞一帶的傳統服裝）當作擔架，徒步3小時將她抬到7公里外的醫院，不料艾斯米亞最後仍不治身亡，一屍兩命。

綜合印尼媒體報導，艾斯米亞居住的卡連哥村（Kampung Kariango）位於偏遠的山區，交通極不發達，而且轎車難以入內，導致村民們要求醫時困難重重。1月5日晚間，懷有身孕的艾斯米亞突然發病，被家人緊急送到附近衛生所治療。

▲艾斯米亞被村民們以紗籠布代替擔架，抬到7公里外的醫院急救。（圖／翻攝自YouTube）

不料，村內較靠近的衛生所醫療設施落後，病情惡化的艾斯米亞必須被轉診到平郎拉欣讓醫院（Hospital Lasinrang Pinrang），於是村民便在6日一早，將紗籠布綁在2根竹竿上當成擔架，徒步3小時將艾斯米亞抬到離家7公里外的醫院。

院方指出，當艾斯米亞抵達平郎拉欣讓醫院時，她的臉色十分蒼白、身體非常虛弱，於是院方立刻將她推入手術室，「超音波顯示，艾斯米亞腹中的胎兒在送院時已經沒有了生命，而她的子宮也有一處撕裂傷，造成嚴重流血，這可能是她胎停的原因」。

由於艾斯米亞當時已陷入昏迷，因此院方立刻為她進行手術，取出腹中的死胎，並將她送入加護病房以止住子宮出血。可惜的是，艾斯米亞仍在7日不治身亡。