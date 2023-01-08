新加坡「格鬥天才」李勝惠在夏威夷過世　得年18歲

▲新加坡綜合格鬥選手李勝惠有「格鬥天才」的稱號，2021年首度在比賽中亮相就奪冠。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡綜合格鬥選手李勝惠（Victoria Lee）去年12月26日在夏威夷過世，得年18歲。家屬8日在社群平台發文證實此事，但並未透露死因，葬禮將於1月22日舉行。

綜合聯合早報、南華早報等報導，李勝惠有「格鬥天才」的稱號，她生於武術世家，是綜合格鬥姊弟檔李勝珠（Angela Lee）、李勝龍的妹妹，父親為新加坡華裔，母親來自南韓。李勝惠2021年2月在原子量級綜合格鬥比賽中首次亮相，一舉奪冠，擊敗泰國對手蘇妮莎斯里森（Sunisa Srisen）。

李勝惠原本1月14日要在曼谷參加第四場職業比賽，對手是來自印度的巴諾（Zeba Bano）。然而6日這天，檀香山市卡內奧赫（Kaneohe）紀念公園和殯儀館公布李勝惠12月26日在夏威夷去世的消息，李勝珠8日透過Instagram證實此事。

李勝珠發文透露，「2022年12月26日，我們家經歷了任何家庭都不該經歷的事……我們的維多利亞（李勝惠）離世了，她走得太快，我們家在那之後感到極度悲痛，我們想念她」，也盼在這最艱難的時刻，外界能給予家人尊重，「請持續關心你愛的人，擁抱他們，讓他們知道自己有多重要」。