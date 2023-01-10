　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍山寺問感情！3神明差很大　網神解：祂需業績、祂保平安、祂不懂

▲▼民眾到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲原PO到龍山寺拜拜求籤，反被解籤員狂噴。（示意圖／記者黃彥傑攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少人喜歡求神問卜來解答疑惑。一名女網友就表示，她最近有個正在曖昧的對象，但懷疑可能是個海王，因此去龍山寺拜月老，雖然月老說是正緣，但她不放心，又找了觀世音菩薩、關聖帝君求籤，最後找到廟方人員想解籤時，沒想到反被對方罵了一頓，讓她相當沮喪。

一名女網友在Dcard以「被龍山寺解籤的人噴……」為題發文，表示最近有個曖昧對象，雖然相處起來沒問題，但懷疑可能是個海王，因此決定去龍山寺拜月老，向月老講了情況後，得到答案是「正緣，今年會在一起但我要主動一點」。不過還是想求籤看看之後的感情路，「因為龍山寺月老沒有籤，所以我是跟觀世音菩薩求的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼原PO分別向觀音菩薩和關聖帝君求籤。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO向觀音菩薩求籤。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，籤上的內容和月老說得差很多，「抽完反而更不知道該怎麼做」，回去收供品時，剛好看到關聖帝君，於是想說再問問看，「我有先跟關聖帝君說，我剛剛問過月老，也在觀世音菩薩那邊抽過籤了，但是兩個結果有點矛盾，所以我想請祂給我一張籤給我指引，問祂可不可以，祂說可以。」

原PO接著透露，看完關聖帝君給的籤還是很困惑，就上網查了正緣的意思，「好像不一定是好的緣分，也可能是註定躲不掉，要還債最後分離的緣分」，但她不懂那為何月老還要她主動一點，最後真的想不通，決定找解籤人員幫忙，沒想到卻被對方罵了。

▲▼原PO分別向觀音菩薩和關聖帝君求籤。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO向關聖帝君求籤。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，她才剛拿出2張籤，對方就開始罵她，「說你怎麼會抽兩張？這樣有什麼意義？」又問她問什麼問題，聽到是問正緣，「他又繼續狂噴說你問正緣要幹嘛？如果籤詩說是正緣你會怎樣？如果說不是正緣你又會怎樣？」於是就回說只是當作參考，「沒想到他直接給我一個服務業式的虛假微笑說，對呀那有什麼好問的呢？」

原PO接著表示，對方又問她有沒有和那個男生交往，「我說還沒，他又一臉荒唐地說，還沒交往你就在問？應該是等交往之後出問題再來問啊」，到這裡她已經有點生氣想走了，對方才終於要看她抽到什麼，「我想總不能被他白罵這麼久都沒收穫吧，所以還是把籤詩給他」，結果只看2秒就說2張都是不好的籤，讓她很難過，「抽到這種籤已經很傷心了，為什麼我還要被解籤的人噴？」

網友看完紛紛安慰，並用神明角度打趣幫解籤，「月老：喜歡就上！觀音：小心渣男啦！關公：不懂感情，反正不要談到得意忘形就好」、「月老有業績壓力，當然勸妳喜歡就上，反正遇到渣男也能獲得人生歷練得到成長，不要是什麼很兇的會情殺的，就鼓勵妳衝。但觀音不管感情又負責保平安，當然勸妳戀愛不要亂談，畢竟有些情傷不是人生非得要去經歷，有些苦也不是非得吃啊！關公覺得那就小情小愛，隨便敷衍一下得了，問我幹嘛？」

部分網友則是覺得原PO心態不正確，「問完月老還不夠，還要找觀音求籤，看了觀音給的籤覺得不滿意，還要再找關公求籤...這不就是標準只想求到想要的籤聽到自己想聽的嗎？其實解籤的人說話很實在啊」、「幫朋友讀塔羅牌時，第一不接的是問運勢，第二不接的就是還沒在一起就問兩個人緣分怎樣，先好好生活談戀愛不行嗎？看妳抽完第一張還抽第二張就知道了，解籤的人只是比較直，講的話並沒有錯」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
台積電尾牙...工程師休假抽中100萬！　暖心捐出
快訊／金控股王又暴虧！　富邦金獲利年減977億
冷氣團要來了！　變天「雪崩式暴跌13度」
日韓之後…還要「反制其他國家」？　陸外交部回應了
快訊／這條路又出事！　22歲騎士當場失去生命跡象
快訊／許聖梅爆重傷送醫！軟骨碎兩半　朋友全跑了
快訊／蕭景田可回家過年！獲1500萬交保　檢方抗告失敗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義縣發錢了！鼓勵返鄉創業...符合「這些條件」　最高可領40萬

冷氣團要來了！變天「雪崩式暴跌13度」　氣象局示警：降溫很有感

役政署1月16日起受理研發替代役甄選作業

龍山寺問感情！3神明差很大　網神解：祂需業績、祂保平安、祂不懂

發錢啦！這縣市豪擲9349萬　65歲以上每人可領5000敬老平安禮金

加入春節疏運！國4豐原潭子段1／16通車　11條閃塞車替代道路出爐　

嘉藥國考搖籃證照推手　醫管系師生佳績傲人

教育部從優補助各性別研究所培育人才　世新大學樂觀其成

春節送禮傳愛！中華郵政攜手青農推茂谷柑禮盒　每箱捐10元做公益

雙駕駛成本增！國光客運拍板「武陵賞櫻專車凍漲」　熱銷2400座位

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

嘉義縣發錢了！鼓勵返鄉創業...符合「這些條件」　最高可領40萬

冷氣團要來了！變天「雪崩式暴跌13度」　氣象局示警：降溫很有感

役政署1月16日起受理研發替代役甄選作業

龍山寺問感情！3神明差很大　網神解：祂需業績、祂保平安、祂不懂

發錢啦！這縣市豪擲9349萬　65歲以上每人可領5000敬老平安禮金

加入春節疏運！國4豐原潭子段1／16通車　11條閃塞車替代道路出爐　

嘉藥國考搖籃證照推手　醫管系師生佳績傲人

教育部從優補助各性別研究所培育人才　世新大學樂觀其成

春節送禮傳愛！中華郵政攜手青農推茂谷柑禮盒　每箱捐10元做公益

雙駕駛成本增！國光客運拍板「武陵賞櫻專車凍漲」　熱銷2400座位

劉思慕難忘台灣行！再PO照放閃女友　後面「超大尺碼」成亮點

曼巴精神！衛少手指脫臼強忍劇痛　效仿布萊恩自行「喬」歸位

獄外「飛鴿傳毒」給囚犯嗨　送貨小鴿落網！身上背包竟藏30克冰毒

柏霖私下是陽光型男！　下潛6500公尺讚：做夢都沒想到

黃天牧遭冒名推薦個股　金管會：已蒐證移送檢調

視訊股東會需3分之2董事出席　今年股東會上路

邰智源學霸兒被「台積電挖角」！　他親曝教育理念：自由發揮

趙麗穎肉肉消失！霽藍色禮服大露性感鎖骨＋直角肩　一轉身美背讓網友都戀愛

瘦子醉後撞傷鼻樑首亮相報平安　曝老婆無奈反應：玩得不錯嘛

佳尼特教育基金會捐贈傳藝獎助金及關懷金　黃偉哲親贈感謝狀

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

孩6顆蛀牙要花11萬！改找老牙醫…100元解決了

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

快訊／大白肺台商病毒定序出爐「確認感染BA.5」

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

更多熱門

相關新聞

東西會掉乳溝！G奶妹吐胸大6困擾...引平胸族論戰

東西會掉乳溝！G奶妹吐胸大6困擾...引平胸族論戰

女生胸前的尺寸不論大小常是網友討論的話題，很多男生喜歡巨乳，也有不少女生羨慕胸前有料的女生比較性感，但一名女網友卻在網路分享巨乳帶給她的困擾。

「同事喪母」全場挺告　白目女同事慘了

「同事喪母」全場挺告　白目女同事慘了

iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人！

iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人！

台人不會穿搭？她見「路上這搭配」：像制服

台人不會穿搭？她見「路上這搭配」：像制服

他看《炎上王世堅》拍手拍到痛！觀眾讚1點

他看《炎上王世堅》拍手拍到痛！觀眾讚1點

關鍵字：

Dcard龍山寺月老觀世音菩薩關聖帝君求籤

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面