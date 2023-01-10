龍山寺問感情！3神明差很大　網神解：祂需業績、祂保平安、祂不懂

▲原PO到龍山寺拜拜求籤，反被解籤員狂噴。（示意圖／記者黃彥傑攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

不少人喜歡求神問卜來解答疑惑。一名女網友就表示，她最近有個正在曖昧的對象，但懷疑可能是個海王，因此去龍山寺拜月老，雖然月老說是正緣，但她不放心，又找了觀世音菩薩、關聖帝君求籤，最後找到廟方人員想解籤時，沒想到反被對方罵了一頓，讓她相當沮喪。

一名女網友在Dcard以「被龍山寺解籤的人噴……」為題發文，表示最近有個曖昧對象，雖然相處起來沒問題，但懷疑可能是個海王，因此決定去龍山寺拜月老，向月老講了情況後，得到答案是「正緣，今年會在一起但我要主動一點」。不過還是想求籤看看之後的感情路，「因為龍山寺月老沒有籤，所以我是跟觀世音菩薩求的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO向觀音菩薩求籤。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，籤上的內容和月老說得差很多，「抽完反而更不知道該怎麼做」，回去收供品時，剛好看到關聖帝君，於是想說再問問看，「我有先跟關聖帝君說，我剛剛問過月老，也在觀世音菩薩那邊抽過籤了，但是兩個結果有點矛盾，所以我想請祂給我一張籤給我指引，問祂可不可以，祂說可以。」

原PO接著透露，看完關聖帝君給的籤還是很困惑，就上網查了正緣的意思，「好像不一定是好的緣分，也可能是註定躲不掉，要還債最後分離的緣分」，但她不懂那為何月老還要她主動一點，最後真的想不通，決定找解籤人員幫忙，沒想到卻被對方罵了。

▲原PO向關聖帝君求籤。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，她才剛拿出2張籤，對方就開始罵她，「說你怎麼會抽兩張？這樣有什麼意義？」又問她問什麼問題，聽到是問正緣，「他又繼續狂噴說你問正緣要幹嘛？如果籤詩說是正緣你會怎樣？如果說不是正緣你又會怎樣？」於是就回說只是當作參考，「沒想到他直接給我一個服務業式的虛假微笑說，對呀那有什麼好問的呢？」

原PO接著表示，對方又問她有沒有和那個男生交往，「我說還沒，他又一臉荒唐地說，還沒交往你就在問？應該是等交往之後出問題再來問啊」，到這裡她已經有點生氣想走了，對方才終於要看她抽到什麼，「我想總不能被他白罵這麼久都沒收穫吧，所以還是把籤詩給他」，結果只看2秒就說2張都是不好的籤，讓她很難過，「抽到這種籤已經很傷心了，為什麼我還要被解籤的人噴？」

網友看完紛紛安慰，並用神明角度打趣幫解籤，「月老：喜歡就上！觀音：小心渣男啦！關公：不懂感情，反正不要談到得意忘形就好」、「月老有業績壓力，當然勸妳喜歡就上，反正遇到渣男也能獲得人生歷練得到成長，不要是什麼很兇的會情殺的，就鼓勵妳衝。但觀音不管感情又負責保平安，當然勸妳戀愛不要亂談，畢竟有些情傷不是人生非得要去經歷，有些苦也不是非得吃啊！關公覺得那就小情小愛，隨便敷衍一下得了，問我幹嘛？」

部分網友則是覺得原PO心態不正確，「問完月老還不夠，還要找觀音求籤，看了觀音給的籤覺得不滿意，還要再找關公求籤...這不就是標準只想求到想要的籤聽到自己想聽的嗎？其實解籤的人說話很實在啊」、「幫朋友讀塔羅牌時，第一不接的是問運勢，第二不接的就是還沒在一起就問兩個人緣分怎樣，先好好生活談戀愛不行嗎？看妳抽完第一張還抽第二張就知道了，解籤的人只是比較直，講的話並沒有錯」。