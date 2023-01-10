「吃東西會掉屑在乳溝」！G奶妹吐露胸大6困擾...引平胸族論戰

▲一名Ｇ奶女網友在網路分享大奶的困擾，列舉六大不便狀況。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

女生胸前的尺寸不論大小常是網友討論的話題，很多男生喜歡巨乳，也有不少女生羨慕胸前有料的女生比較性感，但一名女網友卻在網路分享巨乳帶給她的困擾。

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不少女生因為社會審美觀，不滿意胸部尺寸而去隆乳，但一名30歲的女網友卻相反，從小發育很好的她，卻因巨乳而帶給她不少困擾，在《Dcard》發文羅列6點大奶的困擾。

目前擁有G奶的原PO表示，從國小開始就發育很好，還因此被親戚開玩笑過，在國小4年級時更被好朋友偷偷取笑，傳紙條寫著「○○○的胸部在跑步的時候一直彈彈彈，好好笑喔！」當時無意間看到紙條的原PO感到十分傷心，還因此跑去跟班導師告狀，但當下老師也只讓同學跟她道歉，沒有傳達正確的兩性觀念，讓她回想起來仍十分難過。

原PO列舉出大奶的6大困擾：第一，買內衣十分不方便，尺寸大的內衣不易購買，如果挑選品牌內衣，更是從1680元起跳，價格比較昂貴；第二，運動都不方便，原PO曾因為跑步時被側目取笑，導致於她後來超級討厭跑步；第三，買衣服不好挑選，原PO指出因為胸部宏偉，因此不敢穿太貼身款式的上衣，也因為胸部比較大，需要配合胸圍購買較大的尺寸，選擇性比較少；第四，背部容易痠痛；因胸部較大，相對背部負重較大，容易痠痛，第五，因為胸部較大，在日常接觸時較容易被人碰到，特別是如果被不熟的陌生人碰到也不敢反應，只能自己小心；第六，胸下確實比較容易流汗。

原PO也分享幾點因胸大而日常不便之處，首先，如果要看肚子，必須要用手將胸部往內壓才可看到，或者參加水上活動要穿救生衣也十分尷尬，日常生活吃東西如果不小心掉屑都會在乳溝裡，還需要起身去廁所清理，就連量體重還要身體微前傾才看得到數字。

因為遭遇過這麼多大大小小的困擾，所以原PO呼籲網友不要拿胸部大小開玩笑，希望尊重彼此的身體。然而卻也有平胸妹網友跳出來反駁原PO，指出內衣可以挑選一般的運動內衣，也認為小胸穿衣服不好看，扁平胸部無法撐起胸部，甚至認為就算無奶，一般與其他人近距離接觸也會用手擋在胸前避免接觸。但平胸妹也認同「嘲笑別人的都很沒水準」。

一番駁斥也讓原PO無奈回應：「妳無法體會我的感受，相同我也無法深刻體會妳的感受」，針對可以挑選運動內衣則認為無奶妹「無法想像我的負擔多重」。







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