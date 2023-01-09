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他看《炎上王世堅》拍手拍到痛！觀眾讚「1點」有誠意：買到賺到

▲▼ 柯文哲登《炎上 王世堅》，和舊愛王世堅擦出火花。（圖／薩泰爾娛樂提供）

▲《炎上王世堅》評價兩極。（圖／薩泰爾娛樂提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

《炎上王世堅》7日晚間落幕，「炎上大將軍」博恩狂噹現場來賓，包含王世堅、吳崢等人，逗得全場笑聲不斷。就有網友發文直呼，《炎上王世堅》真的超炸！貼文底下也有網友不禁大讚，「這次真的覺得買到賺到欸」、「真的超好笑，笑到臉都痠了」。

這名網友在Dcard上，以「炎上王世堅是炎上系列的巔峰吧」為題發文，提到《炎上王世堅》讓他拍手拍到痛，整場真的很炸。看完這場表演後，他更忍不住直呼，政治人物才是真正的喜劇演員吧！

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貼文底下，有觀看演出的網友也回應，「從來沒花錢參加薩泰爾活動，這次真的覺得買到賺到欸，雖然超想在現場，但直播場氣氛也很好，我個人是覺得無冷場，來賓請得很足、真的很有誠意」、「好笑的不在預告裡…不能討論好痛苦，只能說龍介最炸全程炸，沒看到會很後悔，我覺得龍介是歷代炎上以來最好笑的」、「我四場都有看，這場進步非常多，節奏的安排，來賓的穩定度都讚，特別企劃跟驚喜也讓節奏有變化，看完沒有之前的疲憊感」。

▲▼《炎上王世堅》。（圖／薩泰爾娛樂提供）

不過，也有部分網友表示，「可能我真的不是很適合看這種脫口秀，整場看下來感想跟大多的FB觀眾差不多，只覺得一堆的人身攻擊，到底哏在哪？覺得很不舒服」、「蛤可是我覺得這集最尷尬耶，嗆過頭了反而不好笑，而且整個都太單刀直入了，沒有什麼哏，就是佩服王的EQ的心情看完的」。

本次《炎上王世堅》 參與「火伴」有謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏，以及「柯」串火伴柯文哲。另外，前高雄市長韓國瑜在表演結束後，也在臉書貼出與博恩的合照，透露自己是神祕嘉賓，「講話尺度大到我這個神祕來賓都替你捏把冷汗」。

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