女師車上猛發「漬漬」聲狂吸同事：想消火氣　綠夫聽錄音檔氣炸

▲女老師偷吃已婚同事，在車上狂親猛吸發出「漬漬」聲，綠夫聽行車紀錄器抓包提告。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名郭姓已婚女教師偷吃已婚許姓男同事，並在車上忘情猛親，許男陶醉稱「火氣很大嗎？我等一下褲子就脫下來」，還連發「漬漬」聲吻得熱烈，聲音都被行車紀錄器錄下，郭女丈夫發現後提告對2人求償50萬，高雄地院審後判須連帶賠償15萬，仍可上訴。

郭女丈夫提告指出，他出錢買車給妻子，並登記在她名下，卻偶然在車內行車紀錄器中發現，2020年8月10日時，妻子載著同事許男出遊，2人有說有笑，許男出聲調情「要看一下，綠燈等一下被（後方車輛）叭說：前面要親回去親，不要在那邊給人家擋路。」中間不斷夾雜鹹濕「漬漬」聲，接著說「髮香好香，我還沒洗澡，這樣妳親下來會流整身汗…我只是親妳，只是有人手都很不認份，愛亂摸」、「火氣很大嗎？我等一下褲子就脫下去」，還談論到多間汽車旅館的名字，郭女丈夫不甘被戴綠帽，提告向2人求償50萬。

而郭女與許男辯稱，他們因為是同事而熟識，僅是工作上偶有玩笑或打鬧之口頭言語，沒有任何肢體碰觸，更沒有婚外情，反指車內是高度隱密空間、郭女丈夫擅自進入登記在郭女名下的車子竊得行車紀錄器，這些錄音不能成為合法證據。

法官不相信2人辯詞，認為錄音能證明他們有在密閉車內頻繁親吻並觸摸對方身體，超乎正常交往範圍，但尚無法證明有發生性行為。

高雄地院審後認為，郭女與許男均為碩士畢業、均任教職，又各自有家庭，卻互相挑逗、煽情，判2人須連帶賠償郭女丈夫15萬元，仍可上訴。