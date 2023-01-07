年薪千萬CEO外遇生子　婆婆下令「全家瞞她10年」癱妻獲賠400萬

▲一名年薪千萬的專業經理人被髮妻控訴外遇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

一名年薪千萬的專業經理人長年在大陸工作，現於某生物醫學公司擔任董事總經理，卻遭結縭40多年的髮妻控訴遺棄，指他在大陸和小三結婚、生子，將曾腦中風、右半身近乎癱瘓的她丟在台灣置之不理，而丈夫一家人明明知情，卻遭婆婆封口、聯合隱瞞她，讓她發現丈夫外遇後心碎不已，提告向丈夫求償1500萬元精神撫慰金。台北地院審理，認為董座侵害配偶權屬實，判他要賠400萬。

正宮主張，她和丈夫結婚40餘年，感情本來和睦，沒想到丈夫卻偷吃大陸小三，還和她在四川結婚，並在2009、2016年陸續生了2個小孩，而婆婆、丈夫兄弟一家人都知情，卻聯合隱瞞她，直到2019年9月有妯娌看不下去，才告知她此事。

正宮指控，丈夫無視她2017年因腦中風，身體右半部近乎癱瘓，極需他人照料，竟惡意遺棄她，長期居留在北京不回家，自顧自和小三置產共居，還對她提起離婚訴訟，讓她痛苦不堪。丈夫叱吒商場，年薪曾高達數千萬，反觀自己中風後如風中殘燭，將來得面臨每年數百萬的療養費用，她要向丈夫求償1500萬元精神撫慰金。

董座在審理時表示，妻子無法證明自己外遇生子，且就算依妻子所言，她早於2018年就得知此事，也已過了法律追訴時效。

法官查看正宮和妯娌的訊息對話，妯娌表示「媽媽現在對大家下封口令」、「我們都心疼妳，希望二哥迷途知返，直到我們知道有小孩」、「我們知道是某一年過年，二哥沒回來後來媽媽也飛去塞班島」、「才知道是那女人生老二」等語，正宮則痛心表示「我傷太大」，可知董座外遇事實。另依小三孩子的出生登記書，小孩也遵從董座家族命名「字輩」習慣取名，可見董座外遇後至少和小三育有一子。

法官認定，董座已侵害配偶權，審酌正宮婚後辭去工作，擔任家庭主婦，而董座曾任國內外多家上市公司CEO、CFO等職務20餘年，在過去擔任大陸美容美體龍頭集團旗下品牌總經理時期，於2013年酬金數額約1500萬元至3000萬元間，可見社經地位顯赫，判他應賠400萬元，全案還可上訴。