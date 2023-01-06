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15歲少女「做這事」20人當街猛揍蛋洗！　撕衣逼裸...拖把柄硬塞

▲▼難過。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲18年前年僅15歲的小樂遭賴男糾眾當街脫衣痛毆、以拖把柄羞辱，近日法院將賴男判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名賴姓男子在18年前，因不滿當時15歲的女國中生小樂（化名）對他老婆造謠，說他與小樂的林姓女同學有婚外情，竟找來近20名男女在高雄街頭撕爛小樂衣服，讓她當街幾乎全裸，拿冰塊、雞蛋、交通錐等朝她猛砸，甚至拿拖把柄欲插入小樂下體，賴男犯案後逃至大陸躲藏，至前年才因它案入獄、被解押回台受審，高雄地方法院審理後，依妨害性自主罪判處賴男5年徒刑。

事件發生在2005年，28歲賴姓男子不滿15歲的小樂，向老婆誣指他與小樂的林姓女同學有不倫戀，害老婆為此與他大吵一架，還鬧到要自殺，賴男因而怒氣衝天找小樂算帳，同年2月16日晚間，以接送放學為藉口，由另名友人開車載林女與小樂到高雄某間泡沫紅茶坊門口，賴則夥同近20名男女在附近等候。

待小樂下車後，一行人就衝上前狂踹猛揍，將小樂衣褲強脫或撕毀，以冰塊、雞蛋伺候，並抄起安全帽、交通錐、水管等亂打，賴男還拿出保險套威脅要當眾污辱，撿地上打斷掉的拖把柄企圖插入她下體，小樂將雙腿緊閉才沒得逞，直到附近有看不下去的民眾高喊「警察來了！」，一幫惡煞才分頭逃竄。

雖然小樂隨後就由媽媽陪同驗傷報案，但賴男在偵查過程中逃到大陸，遭檢方通緝，這一躲就是16年，直到賴男2021年在大陸因販毒案件入獄服刑，才解押回台受審。

案件重啟後，因時隔多年，賴男所涉傷害、剝奪他人行動自由、毀棄損壞部分超過追訴期不起訴處分，針對尚在追溯時效內的兒少法起訴偵辦。

而現年已30幾歲、人在國外的小樂接獲是否進行交互詰問詢問後，透過母親傳達「小樂至今對於當年這件事還是有很大的陰影，還是很不願意去回想，也因為這件事出國生活，如果出庭作證的話，她也顧慮到我們這些在台灣家人的安危，而且當初做的筆錄已經講得很清楚了，希望可以用當初的筆錄為準」。

雖賴男多年後仍避重就輕、否認犯行，但當年小樂在受害隔天就做的筆錄詳盡，驗傷單也都還在，認為賴男出於報復、教訓、羞辱意圖，教唆數十人當街對未成年的小樂凌辱至極，視人格如草芥，讓她十幾年來身心靈受極大重創與折磨，至今未調解成功，依成年人故意對少年犯強制性交未遂而對被害人施以凌虐，處有期徒刑5年，全案可上訴。

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