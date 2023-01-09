蔣萬安曝春節前後優先更新「這幾條路」　網大讚：台北市民有福了

▲蔣萬安與李四川8日凌晨視察松江路路面銑鋪工程。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安8日凌晨0點與副市長李四川到中山區的松江路，視察路面銑鋪工程，根據工務局新建工程處規劃，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。他9日更透過臉書與市民報告春節前後陸續動工的6條重點路段，表示一定要給市民最舒適、最安全的用路環境。

蔣萬安表示，進行路面銑鋪工程過後，陸續有市民朋友傳來照片，13年沒有路面更新的松江路，施工後變得相當平整，讓大家有煥然一新的感覺，行車體驗跟安全性也大幅提升。他提到，市府今年要施作的路段不僅是松江路，總共列管了106條8公尺以上道路，都要陸續動工，過年前後會針對六條重點路段搶先施作，一定要給市民最舒適、最安全的用路環境。

蔣萬安指出，春節前施作路段分別是中正區信義路1段「中山南路至杭州南路（快車道）」、中山區松江路「市民大道3段至松江路85巷（南往北）」、信義區松山路「信義路六段至松山路650巷15弄」；而春節後施作路段分別是內湖區民權東路6段「成功路2段至瑞光路（北側）」、士林區承德路4段「劍潭路至大南路」、文山區木柵路1段「景興路至景美溪橋」。此文一出也有大批網友留言讚賞，「市民有福了！」、「謝謝市長及辛苦的工作人員，剛經過真的很棒」、「這是台北市民爭取來的福氣！」