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人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

接睫毛,揉眼睛,眼睛癢。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲病毒可能會透過手指進入眼睛。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠變種病毒XBB1.5目前正在國際蔓延，醫師提醒，若亂揉眼睛，可能會增加感染風險。人類平均每小時揉7.2次眼睛，而眼睛本身就存有ACE2接收器，是新冠病毒最喜歡的天菜。若想避免染疫風險，千萬別再隨便揉眼睛。

別以為新冠病毒只會侵犯呼吸系統！重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師黃軒指出，只要你不自覺揉眼睛，病毒就可能透過手指頭，沾到眼睛內的黏膜，進入、並感染眼睛。

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即使戴著口罩，人們依然會一直摸眼睛。黃軒指出，人類平均每小時揉7.2次眼睛。2015年澳洲New South Wales University 的研究也發現，人類每小時摸自己的臉不少於23次，包括頻繁地摸眼、鼻和嘴，摸眼比例約為27%，摸鼻31%，摸嘴36%，同時摸眼、鼻 、嘴的有6%。這也就是為何醫護人員除了戴口罩外，有時也會戴上護目鏡，避免揉到眼睛。

新冠肺炎最常見的眼部不適症狀，就是乾眼或異物感（16%），依序是紅眼（13.3%）、易流淚水（12.8%）、眼睛很癢（12.6%）、眼睛疼痛（9.6%）、眼屎很多（8.8%），近期一篇綜合研究分析了8219名確診病例、超過30幾篇國際文獻後也發現，11.03%確診病例，或多或少都有一個眼睛不舒服的症狀。

而新冠重症、使用呼吸器的患者，也會出現眼臉和眼內黏膜水腫或腫漲，稱為結膜水腫。黃軒表示，近88.8%的眼睛不舒服，都是結膜感染引起，接下來才是角膜炎（2.2%）、表層鞏膜炎（2.2%）、角膜結膜炎（2.2%）。

黃軒建議，若要預防眼睛感染風險，在出入高危險區域時，除了戴口罩外，也許可考慮戴上護目鏡。勤洗手、不要亂揉眼睛，也是很重要的眼部防疫措施。

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