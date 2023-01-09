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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：春運後有新感染高峰　農村要重點準備及應對

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

▲陸春運啟動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「春運」已經開始，許多人都擔憂疫情可能進一步擴散至農村。對此，大陸中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮認為，春運後大概率會引起新一波感染小高峰，因此，之前人員流動小、流動慢的偏遠地區、農村地區需重點關注，相關部門需未雨綢繆，做好藥品、醫療資源的準備，以加強應對。

張伯禮接受媒體採訪時提到，春運歷來是中國人口大遷移的高峰期，隨著疫情防控政策的進一步優化，跨區域人員流動性將加速釋放，尤其是很多人都已經感染康復了，對於出行的需求更加強烈，今年春運的客流量肯定會大幅增長，某些線路可能會恢復到疫情前的水平。

張伯禮認為，春運人員大遷徙會加速目前感染率尚不高的城市傳播，農村更加薄弱，若大量的人口從城市流動到農村，會直接導致傳染、感染風險增加，加重加快地區疫情傳播。

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

張伯禮強調，春運後大概率會引起新一波感染小高峰，因此，之前人員流動小、流動慢的偏遠地區、農村地區需重點關注，相關部門需未雨綢繆，做好藥品、醫療資源的準備，以加強應對。

張伯禮也提醒，歷經了幾年的疫情影響，今年大家迫切回家過年，看望老人，團聚歡慶是完全可以理解的，但還是必須全面考慮，慎重出行，「若是家中老人尚未感染或是有嚴重基礎病，還是等一等，別給家人帶去感染風險。」

張伯禮說，若是搭乘大眾運輸，對於普通民眾，力所能及的預防辦法仍是保持個人防護措施，「春節返鄉途中乘坐飛機、火車、地鐵、公共汽車等交通工具時，要全程規範佩戴口罩，注意手衛生等個人防護。」

對於新冠康復者，張伯禮認為，疫情期間預防二次感染最好的辦法仍是落實好防護措施，包括戴口罩、注意手衛生、勤通風、保持社交距離、注意休息等，「特別是對老年人和兒童『陽轉陰』患者，應當保暖、盡量少聚集、保證良好的衛生習慣、注意營養飲食，增強免疫力，降低再次感染風險。」

▲▼中國大陸春運。（圖／CFP）

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