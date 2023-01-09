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律師揪準人妻EQ有問題　卻曝流水席之亂「真正可怕」不是她！

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲呂秋遠說，流水席故事最可怕的是「未婚夫的存在感完全消失」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日網上瘋傳「流水席之亂」，起因是一名準人妻嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，高傲態度讓網友群起開轟。對此，律師呂秋遠也特地發文，提到這個故事讓他覺得真正可怕的，並不在於流水席好吃與否、是否體面，「而是這個未婚夫的存在感，完全消失。」

呂秋遠簡述了故事背景後，認為這根本不是流水席好不好的問題，而是兩人價值觀不同的爭議，「問題在於，這女生的價值觀，跟『男方家』完全不一樣。」價值觀不同就算了，重點在女生的情緒管理有很大的問題，並列出5點證明：

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一、女生太過於擅長開地圖砲。呂秋遠直呼，她大開歧視未來夫家的地圖砲，還批評流水席是廚餘、路邊攤衛生堪慮、罵男方是鄉下人等等，都有種「把男方家人往死裡打」的感覺。

二、女生處處想彰顯優越感。從自稱美國留學、台北人「遠」嫁到高雄等敘述，看得出女方認為「我是委屈下嫁，你們竟然還不知感恩？」

三、女生想拿到最多的物質、付出最少的代價。呂秋遠見女方不用負擔婚宴費用，但卻要了12桌，還嫌流水席沒水準；另外，買房只負擔50萬的頭期款，男方要負擔900萬，卻希望房子登記在女生名下，不禁搖頭「大概就是便宜占盡，利空出盡的概念。」

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲流水席之亂吸引一票吃瓜群眾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

四、女生過於擅長情緒勒索。當男方家稱「如果（房子）登記女方名下，就不願意付頭期款」時，女生卻以「不出席婚禮」反嗆要讓對方沒面子，呂秋遠就表示，「坦白說，不出席其實也不會怎樣，現在這麼多臨時演員，隨便找個人當新娘，很難嗎？也不用花600萬a！」

五、女生把私事放上網。「智商！智商！智商！把私事放到網路上讓人評論，這種事情根本沒有必要。」呂秋遠說，大部分人看到這種事，大概只會罵女生，可即使網友砲火猛烈，她仍然自比輔大陳若曦，「這種勇氣與雖千萬人吾往矣的精神，以及不憂饞畏譏的態度，簡直讓一般人嘆為觀止、自嘆不如。」

呂秋遠便指出，這故事的焦點已經不在流水席，「如果故事是真的，重點都在那位女性同胞的情緒管理而已。」但這個劇本最精彩的部分，卻在另1個關鍵，「奇怪a，這個即將當老公的男人，是往生了嗎？還是被拿去做雞精了？」

從未婚妻在網路上大放厥詞、老爸出錢、小姑吵架，整件事都不見男生的說法，「他在哪？他的事後三方協商，看來如此蒼白無力，就是個沒辦法解決問題的隱形人，結婚以後，又能幹嘛呢？」這讓呂秋遠忍不住喊，「要進入婚姻了，能不能有點擔當啦！」還好兩人尚未登記，原地解散就好，「早點看破，才看得見以後。」

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