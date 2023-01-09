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助農行善！台電雲林區處員眷挖地瓜贈弱勢團體

▲台電雲林區營業處於昨日舉辦採地瓜助農暨關懷弱勢活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電副總經理陳銘樹及雲林區營業處處長許一女，帶領雲林區處員眷小朋友為地方耆老歡唱生日快樂歌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林素有台灣糧倉美名，全台有三分之一的農產品由雲林縣出產，其中綿密香甜的地瓜來自水林鄉，適逢地瓜盛產季節，台電雲林區處關懷在地農民協助行銷當地農特產品，連續3年響應助農活動，昨（8）日再次號召近500位員眷到水林下田採收地瓜，讓員工體驗農家生活，和家人共享田園樂趣。

雲林區處表示，此次活動承蒙水林鄉地方人士及台電陳副總經理等嘉賓共襄盛舉，更邀請地方耆老及退休員工歡唱生日快樂歌，為活動增添溫馨。在台電雲林區處處長許一女及電力工會42分會常務理事楊憲達引導下，步行到地瓜田，觸摸軟泥沃土，嗅聞植物芬芳，體驗尋寶樂趣，讓員眷們體驗植物生態特徵、感受孕育糧食之土地，進而珍愛這片土地，增進環境保育概念。

▲台電雲林區營業處於昨日舉辦採地瓜助農暨關懷弱勢活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處於昨日舉辦採地瓜助農暨關懷弱勢活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林區處指出，為鼓勵大眾一同關注社會公益，雲林區處處長許一女更將處長交接時各界贈送之盆栽義賣所得併此次採收到的地瓜均致贈社團法人雲林縣啟智協會、長青食堂等慈善機構。

處長許一女表示，台電不僅提供用電服務，更應善盡社會責任，以實際行動落實關懷，將愛心隨電力輸送到社會各角落，且社會關懷應是持續的推動，因此期盼藉由台電小小的愛心捐助，鼓勵大眾一同關注社會公益，協助更多弱勢團體，讓社會更加溫暖與祥和。

▲台電雲林區營業處於昨日舉辦採地瓜助農暨關懷弱勢活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處於昨日舉辦採地瓜助農暨關懷弱勢活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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