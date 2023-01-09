非六都第一　竹市消防人員超勤上限調高

▲消防員工作危險性高，竹市府全力支持消防同仁福利提升。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費自112年1月1日起每人每月支領上限由1萬7千元提高至1萬9千元，新竹市長高虹安表示消防同仁待命時間長、工作繁重且危險性高，市府全力支持消防同仁福利提升，並將配合政策自今（112）年1月起立即核發，是非六都第一個拍板定案的縣市。

高虹安表示，每一位消防同仁都是守護城市公共安全不可或缺的一份子，每每看到群組中回報的救災訊息，特別體認到消防同仁的辛苦，過去在擔任立法委員期間多次參與內政委員會會議，深刻了解國內消防人員因人力不足造成工作嚴重超時的困境，因此市政府第一階段將於115年前再充補74名消防人力至380人，減輕同仁服勤時數並維護健康權。並提高超勤加班費至上限1萬9千元，給予同仁加班的合理補償，另讓消防勤務回歸專業，以讓同仁全心投入救災救護工作，維護市民的生命財產安全，共同提升市民的幸福感。

新竹市消防局長李世恭表示，新竹市消防人員超勤加班費是除六都外，少數未能獲取中央一般性補助款補助的縣市，超勤加班費的提升對市庫歲出預算增加至少約5百萬元，但高虹安市長指示不論如何皆要以照顧辛苦的消防人員為首要考量，市府將做消防同仁最有力的後盾。而在超勤加班費計算時數上，李局長表示不會匡設上限，讓即便是剛畢業的同仁也能領滿1萬9千元，並且扣除報領時數外之超勤時數也會覈實給予補休，讓同仁看得到，更用得到。

李世恭也說，市長特別重視城市公共安全，甫上任即責成消防局進行本市災害防救專案簡報，以了解本市應變中心運作模式及各項災害處理原則，維護市民權益及安全，消防局將秉持市長指示，共同與市府各局處一同努力，以提升民眾幸福感為目標。