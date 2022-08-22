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非六都第一　竹市消防電子化簿冊介接119即起上線

▲簿冊電子化後，不但減輕同仁負擔，更能節能減碳。（圖／新竹市政府提供）

▲簿冊電子化後，不但減輕同仁負擔，更能節能減碳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局簿冊電子化系統即日起正式上線！代理市長陳章賢表示，新竹市為非六都第一、全國第三個將簿冊電子化並介接119派遣系統的縣市，實現無紙化辦公環境，並透過簿冊電子化系統簡化同仁文書作業、節省倉儲空間、提升工作效率，同時展現新竹科技城市的優勢。

陳章賢代理市長表示，消防局同仁執行勤務耗費體力之外，返隊還得排隊輪流簽寫簿冊，既不便利又耗時，透過簿冊電子化來簡化操作，縮短同仁文書工作時間，更減輕查找歷史或大量資料負擔，系統介面更接上119救災救護指揮派遣系統，資料即時登錄建檔，省時又方便。

他說，無紙化並非單純將紙本轉成電子檔，更要思考如何將大量文書作業精簡，減少人為錯誤、增進工作效率。新竹市是繼桃園、台南之外，全國第三個將簿冊電子化並介接119派遣系統的縣市，更是非直轄市中，第一個提出的縣市。

新竹市消防局統計，每年光外勤使用之出入登紀簿及工作紀錄簿，約耗費3萬張紙本，一般紙本文件保存年限約5年，換言之，5年至少需要15萬張紙本，近300包A4影印紙的儲存空間。

消防局長李世恭表示，自109年起，新竹市消防局陸續將車輛管理、救護車救護耗材、搶救裝備器材、救護紀錄表等各項簿冊電子化，即日起出入登記簿及工作紀錄簿電子化也達成「無紙化」最後一哩路，並與119派遣系統介接，體現消防局對減輕同仁負擔及提升工作效率的追求，也對地球環境獻上一份心力。

消防局指出，本次簿冊電子化系統介面接上119救災救護指揮派遣系統，可自動將案件類別、日期、時間及地址直接導入簿冊電子化系統，讓外勤同仁不必擔心漏填相關資料，由系統快速且準確地記錄各項出勤紀錄，更可透過系統即時查詢各項出入資料。

竹光分隊分隊長林靖亞表示，簿冊電子化後，大多案件已不需要人力負責繕寫及檢核，同仁返隊排隊輪流寫簿冊的情景亦不復出現，也不用操煩文件櫃不夠空間存放，更重要的是從重複繁雜的文書作業解放了，有了更多時間提升自身專業技能。

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