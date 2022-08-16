延平郡王聖誕千秋　東寧宮捐贈消防衣50套

▲東寧宮於今日捐贈50套消防衣，保護第一線消防同仁的救災安全。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年農曆7月25日延平郡王聖誕，新竹市政府與東寧宮管理委員皆一同於東寧宮舉行慶典緬懷，今年因有法會，祝壽典禮提前至今（16）日舉辦，並由新竹市代理市長陳章賢擔任主祭，除恭賀延平郡王聖誕千秋，也祈求保佑市民，更謝謝東寧宮長期將信眾奉獻轉換成大愛，捐贈救護車、消防車、消防衣等物，守護市民及消防弟兄的安全。

陳章賢表示，今恭賀延平郡王鄭成功聖誕，他虔誠的向延平郡王及地藏王菩薩祈求，希望疫情早日退散，新竹市國泰民安、風調雨順，也保佑市民百姓們幸福、身體健康。

陳章賢也感謝東寧宮於今日捐贈50套消防衣，保護第一線消防同仁的救災安全，他表示市府一直非常重視消防人員的安全，自104年以來共編列將近1億1千萬的預算購置裝備、器材，保障出勤人員的安全、提昇救災效率，非常感謝吳主委及東寧宮體現地藏王菩薩慈悲精神，與市府一同守護新竹市。

東寧宮主任委員吳榮聲表示，今年因為法會，提前舉辦祝壽大典，歡迎信眾前來參拜，也祝大家平安快樂。新竹市鄭姓宗親會鄭逸榛榮譽理事長則呼籲大家盡心盡力愛護我們生長土地，因為取之不容易，更要珍惜，並祝福大家身體健康、萬事如意。

民政處表示，300多年前，鄭成功率領千軍萬馬，驅逐侵佔臺灣多年的荷蘭人，在他的領導之下，臺灣農業經濟繁榮開創了重要的基礎，在教育方面也多有著墨，貢獻甚大，改寫了臺灣歷史，留給後世無限緬懷。

消防局指出，東寧宮是市民重要的信仰中心，長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、提供清寒個案急難救助金等，每年度也針對國小至大學學生頒發獎學金，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。多年來亦陸續捐贈消防車、救護車、住警器及消防衣等車輛裝備器材，累計捐贈金額達新台幣1仟500萬元以上。

吳榮聲主委說，廟方有感消防人員執勤辛勞，特捐贈消防衣讓消防人員可於執勤時替換使用，未來每年也將持續捐贈50套消防衣給消防局，為社會盡心力，共同守護消防人員與市民安全。

消防局長李世恭特別感謝東寧宮對於消防局的支持與肯定，消防局一定會更加珍惜這緣份，為公共安全努力，守護城市安全。