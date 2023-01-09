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918地震毀農路！2座金針山受災嚴重　花蓮爭取2.6億啓動復建

▲▼去年918地震造成花蓮赤柯山及六十石山產業道路嚴重受損。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲去年918地震造成花蓮赤柯山及六十石山產業道路嚴重受損。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山產業道路，多處發生大規模崩塌，千瘡百孔亟待修復；災後縣府隨即啟動復建機制，逐一現勘彙整提報中央審查，並於去年12月16日獲行政院正式核定2億6057萬4000元工程經費，其中包含赤科山1億2133萬元、六十石山8974萬6000元，現已進入規劃設計階段。

▲▼去年918地震造成花蓮赤柯山及六十石山產業道路嚴重受損。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

赤科山及六十石同屬台灣東邊的海岸山脈，原本就屬於較鬆軟的沖積岩地質，經過此次地震地質更為鬆動，致使邊坡遭雨水沖刷土石容易滑落。地震後雖然由公路局、鄉鎮公所暫時搶通，但大雨及颱風又來侵襲再度發生災害，因崩塌規模及土砂量甚鉅，其後由縣府、水保局花蓮分局共同努力才勉強搶通，但受到複合式災害後邊坡極不穩定，不僅搶修難度高，也造成後續設計及施工難度大增。兩座金針山自中央經費核定後，縣府立即著手規劃設計，預計於3月完成，經水保局審查通過後即可辦理工程發包作業。

▲▼去年918地震造成花蓮赤柯山及六十石山產業道路嚴重受損。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，赤科山主線道路雖然搶通，仍有間歇性小規模崩塌情形，目前山上居民通行主要仰賴竹林段替代道路，考量民眾通行安全，針對路況較顛簸或狹窄危險路段，縣府將與水保局合作優先整修改善，呼籲民眾避免通行主線道路避免發生危險。
 
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府重視地方基礎建設，尤其赤科山與六十石山為花蓮重要觀光與金針產業地區，對於與農民生活習習相關的農路維護不遺餘力，至於災後復建工程已在規劃設計當中，雖然工程難度較高，後續仍需經過審查、發包等行政程序，但關乎農民權益一直是花蓮縣政府的重要事項，包含其它損壞農路，都會以最快速度完成復原工程，盼能儘速提供民眾可靠安全的道路。

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