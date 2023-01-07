快訊／大力晃一下！花蓮19:21發生規模4.7地震　最大震度4級

▲花蓮7日晚間7時21分發生規模4.7地震。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台灣花蓮縣7日晚間7時21分發生規模4.7地震，震央位於花蓮縣政府南南西方56.7公里、花蓮縣萬榮鄉，地震深度為15.9公里最大震度為4級。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：紅葉、光復
3級：西林、富里
2級：玉里、磯崎、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶
1級：水璉、和平、鹽寮
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
2級：信義鄉、合歡山、名間
1級：奧萬大、日月潭、南投市、竹山
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱
2級：海端、成功、利稻、池上、東河
1級：鹿野
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路
1級：大埔、民雄、太保市、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑
1級：斗六市、水林、四湖、土庫、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、梧棲
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市、大城、二林
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化、新化、七股
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南山
地震發生後，許多網友紛紛到PTT留言，「新北感覺被很大力晃一下」、「台中有感」、「嘉義好大」、「雲林有感」、「台北微微」、「台中高樓有感」、「小搖，小到以為是幻覺」、「嘉義大」。
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