快訊／19:21花蓮萬榮規模4.7地震　最大震度4級

▲地震。（圖／地震示意圖）
記者李姿慧／台北報導
中央氣象局表示，今(1/7)晚間7時21分發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣萬榮鄉，深度16公里。各地最大震度為花蓮4級、南投4級、台東3級、嘉義2級、雲林2級、高雄1級、台中1級、彰化1級、台南1級、宜蘭1級。
▲今晚間7時21分發生規模4.7地震。（圖／氣象局）
【 第001號 顯著有感地震報告 】
發震時間：112年01月07日19時21分26秒
震央位置：北緯23.55° 東經121.34°
震源深度：15.9公里
芮氏規模：4.7
相對位置：花蓮縣政府南南西方 56.7 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：紅葉、光復
3級：西林、富里
2級：玉里、磯崎、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶
1級：水璉、和平、鹽寮
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
2級：信義鄉、合歡山、名間
1級：奧萬大、日月潭、南投市、竹山
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱
2級：海端、成功、利稻、池上、東河
1級：鹿野
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路
1級：大埔、民雄、太保市、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑
1級：斗六市、水林、四湖、土庫、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、梧棲
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市、大城、二林
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化、新化、七股
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南山
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