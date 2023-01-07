地牛翻身！台鐵富里-壽豐降速慢行　列車延誤　

▲台鐵。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

今(1/7)晚間7時21分發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣萬榮鄉，最大震度為花蓮4級、南投4級。受地牛翻身影響，台鐵壽豐站至富里站間降速慢行，南下和北上列車皆有延誤情形。

台鐵表示，受花蓮地區地震災害影響，自晚間7時21分起，壽豐站至富里站間南下和北上列車有延誤情形，預計晚間9時30分恢復行車。

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受影響車站包括富里、東竹、東里、玉里、三民、瑞穗、富源、大富、光復、萬榮、鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐。

