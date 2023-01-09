快訊／台南01:13發生規模4.0極淺層地震　最大震度3級

▲台南市南化區9日凌晨發生規模4.0地震。（圖／中央氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台南9日凌晨1時13分發生規模4.0地震，震央位於台南市政府東北東方39.0公里，位於台南市南化區，地震深度11.8公里，最大震度3級。
各地震度分別為，高雄市3級；台南市2級；嘉義縣、屏東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣1級。
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地震後網友紛紛到PTT留言，「台南有感」、「突然搖一下」、「台南有夠大」、「高雄有感」、「台南東區有感」、「屏東有感覺到」、「關廟有感，恐怖」。
▲台南市南化區9日凌晨發生規模4.0地震。（圖／中央氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台南9日凌晨1時13分發生規模4.0地震，震央位於台南市政府東北東方39.0公里，位於台南市南化區，地震深度11.8公里，最大震度3級。
各地震度分別為，高雄市3級；台南市2級；嘉義縣、屏東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣1級。
地震後網友紛紛到PTT留言，「台南有感」、「突然搖一下」、「台南有夠大」、「高雄有感」、「台南東區有感」、「屏東有感覺到」、「關廟有感，恐怖」。
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