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圖書館女師在高中傳裸照　和學生「瘋狂壞壞好幾個月」5重罪被捕

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲在高中任職女子被控與學生發生性關係。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州40歲女子戴文波特(Kacey Davenport)被控在學校任職時，不但傳送裸照給一名未成年學生，還在校外與對方多次發生性關係長達好幾個月，受害者後來鼓起勇氣舉報才讓事件曝光，目前她已經自首，恐將面臨長期監禁。

目前在哥倫比亞高中擔任圖書管理員的戴文波特，被控與學生發生性關係、與未成年者發生猥褻行為、對未成年者傳播有害內容與助長未成年者犯罪等5項重罪。

調查員米契爾(Frank Mitchell)表示，事件是發生在去年上一學期，且不是發生在被告目前所任職的高中，由於受害者近來被人發現異狀，事件才終於曝光。

受害者勇敢講出真相後，戴文波特在律師與一名擔保人陪同下，5日前往萬斯郡 (Tyrrell County)警長辦公室自首，並繳納美元10萬元保證金（約台幣305萬元）後獲釋，案件目前正在調查中。

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