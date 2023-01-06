　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命。（圖／翻攝自Twitter）

▲馴獸師在舞台上被獅子攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯馬戲團發生獅子咬人事件，42歲馴獸師馬卡連柯(Alexey Makarenko)在舞台上與多頭獅子表演時，其中一頭獅子突然撲到他身上緊緊咬住，幸好同樣是馴獸師的妻子鮑里索娃(Olga Borisova)見狀趕緊幫忙，才成功讓他活命，驚險畫面在網路上流傳。

事件發生在俄羅斯可容納1,200個座位的索契國家馬戲團(Sochi State Circus)，影片中可看到，馬卡連柯在舞台上與獅子進行表演時，其中2頭獅子突然打了起來，他上前想要讓2獅分開時，突然有一頭獅子從後方撲到他身上攻擊。

馬卡連柯被撲倒後現場一陣混亂，同在舞台上的妻子鮑里索娃見狀趕緊上前幫忙，同時工作人員使用燈光、發射水砲與製造噪音等方式，最後成功嚇退正在攻擊人的獅子。

馬卡連柯雖然被攻擊，仍在舞台上保持鎮定，向觀眾一鞠躬才下台，讓許多觀眾以為咬人事件也是表演的一部分，然而馬戲團事後證實，馬卡連柯遭到獅子攻擊，造成全身多處嚴重受傷，目前正在醫院接受治療，當下多虧鮑里索娃的及時反應，最後才保住一命。

ET快訊
快訊／林智堅發聲明！反批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點
「民眾目擊球場回填廢棄物」　立委爆：大聯盟已找怪手開挖
小甜甜老公「買1禮物求歡」！　她拆開無奈了：我剛生完
快訊／台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑　躲2天遭拘提到案
砸7萬買「2本刮刮樂」實測結果曝！　他驚1序號很旺
特斯拉跳水大降價！Model Y「台灣、大陸價差98萬」創新
直擊／丁海寅來台灣！　機場粉絲擠爆
LIVE／小甜甜尪PO片反擊先被踹！檢方調查出爐
5死惡火！護理師剛成新手媽　與6個月嬰葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長髮捲進卡丁車　15歲少女撕頭皮「大把頭髮被扯下」恐怖畫面曝光

人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元

長大才發現父親沒死　女難擋「基因吸引」18歲和失散父發生關係

男意外發現睡過兒子新女友「還多了1歲孩」　崩潰：可能是我的種

在賽車場「穿短裙太辣」　17歲少女遭16名色男包圍暴打畫面曝光

把老公體液當果醬！變態師餵學生「嘉明蛋糕」　警察夫被判100年

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

剛宣誓就職！美國州議員返家遭逆向撞死　烈焰吞噬整輛車

美眾議院11輪投票選不出議長！　CNN：議員擬「這天」再重投

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

剛宣誓就職！美國州議員返家遭逆向撞死　烈焰吞噬整輛車

美眾議院11輪投票選不出議長！　CNN：議員擬「這天」再重投

人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元

不屑和梅根組王室F4！威廉爆警告哈利「別娶她」：不過是個女演員

墨國客機遭槍擊「乘客嚇爆趴地」　大毒梟之子落網！全城黑幫暴走

長髮捲進卡丁車　15歲少女撕頭皮「大把頭髮被扯下」恐怖畫面曝光

哈利新書爆妯娌之爭細節　梅根稱凱特王妃「懷孕腦」遭王室教訓

普丁罹癌「撐不下去」？　烏情報局長驚爆：他快死了

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

「Skoda Octavia RS」試駕體驗！245匹馬力家用、熱血都到位

林智堅發臉書　4點聲明批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點

食農好好玩／彰化「哈哈漁場」體驗下水摸蛤仔、當漁夫　看絕美夕陽

流水席人妻副本+1！台北買房「準岳父給600萬」　她私下1舉動被罵爆

綠營敗選檢討只找藉口沒負責　小英團隊欠國人一堆道歉

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

彰化孵蛋場火警！20小雞剛出生就慘死　百顆蛋燒成焦炭　

只有5天！「過年換新鈔」13日開跑　全台454家銀行、郵局都可換

國際熱門新聞

即／普丁突下令「先停火」！

巴拉圭4月大選　候選人：若當選將與台斷交

日本妹「野外排泄」大方露　吸出超狂點閱

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

兒子新女友是單親媽！爸崩潰招了：孩子是我的

哈利王子自爆17歲吸毒！在阿富汗射殺25人

東正教歡慶聖誕節　普丁下令俄軍停火

就業數據強勁聯準會可能再升息　美股收低339點

妹子爆乳欲聚人心　結果媽媽亂入讓人高潮

美眾院議長選舉第7輪投票　麥卡錫仍無法出線

正妹攻頂世界第2高樓　脫光光才成功

拜登和蕭茲通話　提供烏克蘭戰車及飛彈射台

妻送「墳墓蛋糕」勸戒菸　10天後尪突離世

英國2022年均溫10°C創下最熱一年

更多熱門

相關新聞

普丁罹癌撐不下去？情報驚爆：他快死了

普丁罹癌撐不下去？情報驚爆：他快死了

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）聲稱，俄羅斯總統普丁身患絕症，並將在短期內離世。他預計，普丁會在死前終結戰爭，並將手中的權力轉交給身邊的親信。

拜登和蕭茲通話　提供烏克蘭戰車及飛彈射台

拜登和蕭茲通話　提供烏克蘭戰車及飛彈射台

即／普丁突下令「先停火」！

即／普丁突下令「先停火」！

烏克蘭：過去24小時800俄兵陣亡

烏克蘭：過去24小時800俄兵陣亡

3月戰況最激烈！烏軍情局長：春季將發起猛攻

3月戰況最激烈！烏軍情局長：春季將發起猛攻

關鍵字：

馬戲團獅子馴獸師Alexey MakarenkoOlga Borisova俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

房貸車貸都小甜甜扛！徐小可夫妻心疼

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面