美最危險內奸出獄！「古巴女王」變賣國賊不為名利　戲劇性經歷曝

▲蒙特斯曾是美國最重視的情報人員之一，還曾獲CIA頒發榮譽勳章，不料最後卻因從事間諜活動，被國家判監逾20年。（組圖／路透、翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國監獄管理局證實，曾在國防情報局（DIA)擔任高級分析員的前特工蒙特斯（Ana Belén Montes），自2002年因串謀從事間諜活動被捕並監禁20年後，已在當地2023年1月6日獲釋。蒙特斯入獄後，被譽為是「美國史上危害最大的間諜之一」，但她背叛祖國的原因竟與名利、感情毫無關係。

綜合外媒報導，現年65歲的蒙特斯是波多黎各裔的美國公民，她的父親是美國陸軍軍醫，弟弟和妹妹分別是聯邦調查局（FBI）的特工和翻譯，就連妹夫也在FBI工作，是典型的「美國家庭」。1985年，蒙特斯大學畢業後，就加入DIA擔任情報研究員，並迅速晉升為古巴問題分析師，隨團前往古巴進行研究。

由於蒙特斯精通西班牙語，對拉丁美洲局勢瞭若指掌，經常探查到古巴的機密情資，加上她的家庭背景出色、工作態度謹慎認真，因此美國一直將其視為重要的情報人員。美國中央情報局（CIA）曾在1997年頒贈榮譽勳獎給這位優秀的「古巴女王」，甚至還授予她最高保密級別通行權，可瀏覽最機密資料。

▲蒙特斯認為自己是基於道義，才為古巴提供協助。（組圖／翻攝自推特）

2001年9月，美國發現，被視為重要人才的蒙特斯，大學時期就已被古巴情報機構招募，而她之所以願意為了古巴潛伏在美國情報機構，與名利、感情毫無關係。蒙特斯大學時期受到左翼思想影響，對美國的拉美政策感到不滿，因此當古巴找上她時，她相信了古巴需要自己幫助的說辭，義無反顧地背叛了祖國。

調查結果顯示，蒙特斯在情報機構工作期間，多次為古巴情報局提供了美國方面的消息，其中還包括4名美國駐古巴間諜的身份。她通過加密訊息與古巴情報局聯繫，並透過古巴的短波加密傳輸接收指令，還曾用公共電話，以編碼數字呼叫古巴情報部門，傳輸「我收到消息」或「危險」等訊息。

2002年，美國將蒙特斯逮捕後，她為了避免可能被判死的叛國罪指控，承認自己犯有間諜罪，並在同年10月16日被判處25年監禁。蒙特斯被認為是「美國史上危害最大的間諜之一」，破壞了美國對古巴高官的竊聽計畫，但她並不後悔。

蒙特斯入獄後曾寫信告訴親友，自己有當間諜的正當理由，「美國對古巴做了極其冷酷、不公正的事，我只忠於自己的原則，不忠於任何政府或國家」。經過20年的牢獄生活後，蒙特斯已在美國時間2023年1月6日獲釋，目前仍受監管中。