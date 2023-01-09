解放軍又軍演！吳斯懷要國人不恐慌　籲「中共別給台灣施壓」

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

共軍東部戰區發言人施毅昨深夜23時發布「解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」；國軍今（9）早隨即公布57架次共機、4艘次共艦在台灣週邊海空域活動。國民黨國防專業立委吳斯懷呼籲對岸政府，不必用軍演的方式給台灣施壓，這不是好的方法，而國人也不必過度恐慌，國防部這幾年的應對方式都很適當。

對於共軍昨天深夜發動對台軍演，吳斯懷接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時指出，中共軍演是這幾年來常態性對台灣人民、政府進行施壓，尤其這段時間美中台關係的變化，美國推出很多軍售、友台法案，站在中共立場他們一定會有所表態、有所動作；尤其自從前美國眾議院議長裴洛西訪台之後，台海中線就被中共取消，兩岸的默契也消失，美國只要對台灣友好，方式包括軍售、政治友好法案等，中共一定會採取行動。

吳斯懷進一步指出，我國國防部這幾年的應對方式都很適當，儘管中共軍演不會停，但國人不必過度恐慌，國防部的方法是正確的，都是很謹慎因應，也呼籲政府高層要有所警覺，有沒有在其他方面找到對談的可能機會。

吳斯懷特別指出，蔡英文總統說過很多次「對話總比對抗好」、「兵戎相見非兩岸選項，沒有人要戰爭」，他對此解讀「追求和平、避免戰爭」就是蔡英文總統的「國家最高戰略指導原則」，而這也是吳多年的倡議。他強調，自己曾在總質詢時問過行政院長蘇貞昌，蘇也認同這是「追求和平、避免戰爭」就是「國家最高戰略指導原則」。

吳斯懷呼籲對岸政府，不必用軍演的方式給台灣施壓，這不是好的方法，唯有創設對談的「機制、空間、氛圍」，讓雙方坐下來談、和平交往，這才是兩岸之間解決問題的最基本門檻。最後，吳斯懷重申，中共軍演需要謹慎應對，國防部有很好的處置，但在政治層面，台灣民眾最期待政府找到更好的方式。