有金黃地瓜條！　麥當勞「3大品項買1送1」爽吃21天

▲麥當勞金黃地瓜條買1送1要吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸快收下！人氣速食品牌「麥當勞」最新「買1送1」來了，連21天爽吃「3大品項買1送1」，包括金黃地瓜條、經典那堤通通有，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即享優惠，1月11日起限時開吃。另，bb.q CHICKEN至1月14日也有「比薩買1送1」好康，通通別放過。

▲經典那堤、美式也享買1送1。

麥當勞1月11日起至1月31日限時21天祭出「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲憑圖於bb.q CHICKEN門市爽吃指定比薩買1送1。

另，bb.q CHICKEN至1月14日也有「買1送1」好康，只要凡憑圖至門市即可享優惠，提醒須購買韓式烤牛肉青蔬雙拼披薩，就能多吃韓式披薩口味任選1份，有柚香鮮蝦披薩、辣味海鮮披薩、辣年糕烤雞披薩3口味選擇，該活動則不適用於信義通化店、板橋板農店。

【你可能也想看】

►才剛跨新年⋯台北30多年「無菜單老店」公告無限期停業 網全錯愕

►500萬現金、8台名車等抽！ 7大通路「兔年福袋」一次看

►開跑！ 速食店「指定比薩買1送1」連吃7天