▲針對立委補選結果，周玉蔻認為，「雖敗猶榮」對她這樣性格的來講是廢話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選結果8日出爐，由國民黨候選人王鴻薇勝選，與民進黨的吳怡農僅差距5780票，因此不少人認為吳怡農是「雖敗猶榮」。對此，媒體人周玉蔻卻表示，「雖敗猶榮」對她這樣性格的來講是廢話，甚至引用大陸國家主席習近平的話「丟掉幻想、勇於鬥爭」來提醒綠營人士。

吳怡農在這次的選戰中堅持「正向的選舉」，喊出不攻擊、不謾罵、不插旗、不掛看板的乾淨選舉訴求。民進黨代理黨主席陳其邁8日也表示，吳怡農堅持正向選舉，腳踏實地向選民說明自己的政見，也顯示民進黨對選民負責的態度，也有不少黨內人士認為吳怡農選得不差、雖敗猶榮。

對此，周玉蔻9日則表示，吳怡農有自己的堅持；打了一場吳怡農應該理當學習成長的選戰，她也祝福吳怡農，但成者為王敗者為寇，「雖敗猶榮」對她這樣性格的來講是廢話。她提到，至於，民進黨某些高層評價這場選舉「贏了高度與品格」，她表示「本人尊重，不好意思，偷笑！」

此外，周玉蔻也提到，她要引用習近平近日的宣言「丟掉幻想、勇於鬥爭」，來提醒綠營若干小咖權貴，祝福活在綠色溫柔鄉裡的「綏靖」幻想派。她強調，自己還要繼續站在「抗中反共保台」的大道上，為台灣的民主、主權，認真用心、不畏譏讒向前邁進。