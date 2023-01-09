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彭博：蘋果頭戴裝置AR/VR有望本季發佈

▲蘋果、Apple。（圖／路透）

▲蘋果。（圖／路透）

記者吳珍儀／台北報導

一度遭傳聞延遲推出的蘋果AR/VR頭戴裝置有望提前問世。彭博知名記者Mark Gurman在《Power On通訊》中談到蘋果的 AR/VR 頭戴裝置將於今年春季發佈，比外界原先預期6月於WWDC現身更早。

至於開始販售時間，早前知名蘋果分析員郭明錤估計可能會在 2023 年秋季正式推出。Gurman 稱原本蘋果打算在 2023 年1月發布，但需要延期。而選 WWDC 之前發佈，是為了讓人們感受到蘋果對這產品的重視。

Gurman 稱 AR/VR 頭戴裝置的原型機已送交測試，然而，該設備距離完成仍有一定距離，蘋果仍需解決硬體和軟體中的幾個問題。

外界預期這款裝置會帶來 Mixed-Reality 體驗，頭戴裝置定價會在 2000 美元至 3000 美元，而處理器將配 M2高端處理器，並有超過10組鏡頭，及史上最高解像度的螢幕。

當中使用全新被稱為「xrOS」作業系統，內部開發代號為 Oak，它內置的 Message、FaceTime 以至 Map 的應用也為 Mixed-Reality MR 頭戴裝置而重新設計。

至於首款產品的名稱雖然暫時仍未確定，但蘋果已註冊 Reality Pro 及 Reality One，市場預期「Reality」這個字會成為重點。

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