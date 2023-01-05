　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

換iPhone電池3月漲價「搶不到時段」　果粉曝官網預約訣竅！

▲iPhone換電池將漲價。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone換電池將漲價。（圖／取自MacRumors）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果近日公告，3月開始換電池的費用將上漲，包括持iPhone 14以前機型，電池又在保固期外的用戶都得多付錢。就有網友表示，從去年11月就有想換電池，最近看到漲價消息，覺得不能再拖，但不論什麼時候點開官網，都只看到一排灰色的「目前無法預約」，不禁發文求助，沒想到意外釣出預約訣竅。

這位網友在PTT的iOS板發問「現在是不是預約不到直營店換電池了？」說他去年大約11月左右時，有看到Studio A辦預約換電池優惠活動，但整整一個月都沒有可預約時段，當時就想說再去直營店換就好（A13與台北101）。

結果最近就發現，3月換電池要漲價，覺得不能再拖了，結果「一點開（電池維修預約服務）就是一排灰色的目前無法預約，請問各位有什麼預約到的方法嗎？」原PO也補充，他知道可以直接去現場，但就怕當天無法換好，「還要找時間去拿，以及先用備用機實在覺得麻煩。」

貼文下方就有果粉曝光預約規則，「直營的每天中午會陸續開放預約」、「預約每小時會放出7天後最新可預約時段」、「就一直刷時段」。也就是說，蘋果官網每日中午起，會開放直營店的iPhone電池維修預約服務，每小時還可能釋出7日後可預約時段，用戶可在整點時更新網頁刷時段，就有機會搶到，但近期因為漲價影響，似乎名額都是秒速約光。

另外，價格上漲只會影響產品沒有AppleCare或 ‌AppleCare‌+ 的客戶。使用 ‌AppleCare‌+，一旦電池健康狀況下降超過 80%，不須支付費用就可以更換電池。

ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光
LIVE／小甜甜遭尪跨坐暴打「沒打第二次就是道歉」　1群人先

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

換iPhone電池3月漲價「搶不到時段」　果粉曝官網預約訣竅！

冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴

最貴iPhone「實體按鍵」全沒了！　開箱影片曝光

【廣編】Opensignal行動網路體驗報告　追劇、玩遊戲用台灣大哥大

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

NVIDIA發表RTX 40系電競筆電　效能大翻倍但功率只需三分之一

三星新款奧德賽Neo G9電競螢幕　全球首款雙UHD面板強化遊戲體驗

NVIDIA CES公開新顯卡RTX 4070 Ti　1／5開賣、效能強於RTX 3090 Ti

ROG敗家之眼CES再有電競周邊　首款1440P OLED 電競螢幕亮相

CES 2023華碩ROG秀肌肉　2023年電競筆電再添生力軍

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

換iPhone電池3月漲價「搶不到時段」　果粉曝官網預約訣竅！

冬天必備抗寒神器！櫻花專利「四季溫」任何天氣都能輕鬆享受舒適沐浴

最貴iPhone「實體按鍵」全沒了！　開箱影片曝光

【廣編】Opensignal行動網路體驗報告　追劇、玩遊戲用台灣大哥大

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

NVIDIA發表RTX 40系電競筆電　效能大翻倍但功率只需三分之一

三星新款奧德賽Neo G9電競螢幕　全球首款雙UHD面板強化遊戲體驗

NVIDIA CES公開新顯卡RTX 4070 Ti　1／5開賣、效能強於RTX 3090 Ti

ROG敗家之眼CES再有電競周邊　首款1440P OLED 電競螢幕亮相

CES 2023華碩ROG秀肌肉　2023年電競筆電再添生力軍

「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人　高虹安：檢調已成案　

習近平北京會見小馬可仕　中菲聯合聲明聚焦南海爭議

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

醫材大廠加碼投資台灣　普生斥資近32億元建AI園區新廠

小甜甜5千字家暴真相「10重點一次看懂」　驗傷反遭控說謊…宋先生零悔意

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

3C家電熱門新聞

最貴iPhone「實體按鍵」全沒了！　開箱影片曝光

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

2023逾4款「Apple新品」更新！　iPhone 15機身圓潤感

換iPhone電池3月漲價　果粉曝官網預約訣竅

Sony Xperia再有新品要亮相？

iPhone 15爆料出爐！分析師曝這三大新改變

櫻花專利四季溫冬天必備抗寒神器

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

ROG敗家之眼新電競周邊亮相

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

38款iPhone電池容量大公開！iPhone 14 Pro Max僅排第三

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

iPhone 15最新「4色概念圖」　外型設計2大變化

更多熱門

相關新聞

宋逸民夫妻0誠意！她喊「拿出財務報表」　

宋逸民夫妻0誠意！她喊「拿出財務報表」　

藝人宋逸民、陳維齡夫妻在4日上午召開記者會，回應連日來爆發的「藝起發光」教會糾紛，兩人臉色痛苦、愧疚一同現身道歉，也在記者會最後4度鞠躬道歉，就有網友認為，夫妻道歉沒誠意，而且「很演」，說了一堆卻沒有講到重點，如果真的被誤會了，為何不直接秀出財務報表，貼文掀起網友熱議。

這房間做「半開放」被酸錢不夠　他反搖頭

這房間做「半開放」被酸錢不夠　他反搖頭

iPhone 15最大螢幕供應商變了！　郭明錤曝：京東方擊敗三星、LG

iPhone 15最大螢幕供應商變了！　郭明錤曝：京東方擊敗三星、LG

普發現金6000元　他喊無感「提1玩法」！全場心動

普發現金6000元　他喊無感「提1玩法」！全場心動

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

關鍵字：

蘋果iPhoneiOS電池漲價預約applePTT

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面