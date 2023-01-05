換iPhone電池3月漲價「搶不到時段」　果粉曝官網預約訣竅！

▲iPhone換電池將漲價。（圖／取自MacRumors）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果近日公告，3月開始換電池的費用將上漲，包括持iPhone 14以前機型，電池又在保固期外的用戶都得多付錢。就有網友表示，從去年11月就有想換電池，最近看到漲價消息，覺得不能再拖，但不論什麼時候點開官網，都只看到一排灰色的「目前無法預約」，不禁發文求助，沒想到意外釣出預約訣竅。

這位網友在PTT的iOS板發問「現在是不是預約不到直營店換電池了？」說他去年大約11月左右時，有看到Studio A辦預約換電池優惠活動，但整整一個月都沒有可預約時段，當時就想說再去直營店換就好（A13與台北101）。

結果最近就發現，3月換電池要漲價，覺得不能再拖了，結果「一點開（電池維修預約服務）就是一排灰色的目前無法預約，請問各位有什麼預約到的方法嗎？」原PO也補充，他知道可以直接去現場，但就怕當天無法換好，「還要找時間去拿，以及先用備用機實在覺得麻煩。」

貼文下方就有果粉曝光預約規則，「直營的每天中午會陸續開放預約」、「預約每小時會放出7天後最新可預約時段」、「就一直刷時段」。也就是說，蘋果官網每日中午起，會開放直營店的iPhone電池維修預約服務，每小時還可能釋出7日後可預約時段，用戶可在整點時更新網頁刷時段，就有機會搶到，但近期因為漲價影響，似乎名額都是秒速約光。

另外，價格上漲只會影響產品沒有AppleCare或 ‌AppleCare‌+ 的客戶。使用 ‌AppleCare‌+，一旦電池健康狀況下降超過 80%，不須支付費用就可以更換電池。