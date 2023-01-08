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iPhone Pro版要漲價了！14 Plus銷量差　蘋果1招突破果粉心理

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Plus機型銷量欠佳，外界關注蘋果對策。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果從iPhone 14系列開始停賣mini機型，但轉攻大尺寸的iPhone 14 Plus卻也銷量不佳，先前傳出蘋果一度考慮調價iPhone 15 Plus定價，結果最新爆料指出，蘋果應該會採取的其實是調高iPhone 15 Pro定價，讓iPhone 15與Plus看起來更便宜。

許多果粉在比價時，認為iPhone 14 Plus跟高端系列的iPhone 14 Pro價差僅100美元，因此乾脆加錢買高階手機，導致Plus版銷量欠佳。對此，「HowToiSolve」報導，蘋果想出提高iPhone 15 Pro的售價，拉開與Plus版的差距後，除了想買iPhone 15 Pro的人仍會想買，覺得貴的人也有很大機率轉向Plus，藉此衝高Plus版銷量。

報導認為，iPhone 14 Plus銷售成績黯淡原因包括與iPhone 14採用相同處理器、概念欠缺亮點，價格卻與Pro版相去不遠，CP值不高導致不受歡迎。

不少爆料和分析都指出，蘋果可能會調整銷售結構，首次在新系列登場時讓5種機型共同亮相，包括Plus版與mini版。但報導指出蘋果要解決這個問題其實很簡單，只要拉開售價差距就可以，不需要再多增加一種機型，可能的推出方式是2款6.1吋機型，以及2款6.7吋。

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