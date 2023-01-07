蘋果將取消iPhone SE 4！　郭明錤：高通是最大贏家

▲iPhone SE第四代渲染圖。（圖／取自MacRumors）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果中低階iPhone銷售不如預期，因此可能會取消推出iPhone SE 4，知名分析師郭明錤認為，高通（Qualcomm）會是蘋果取消2024 iPhone SE 4的最大贏家。雖然市場共識為高通將自2024年開始失去iPhone基帶晶片訂單，但他預期高通仍是2024下半年新款iPhone 16系列基頻晶片獨家供應商。

郭明錤表示，根據供應鏈從蘋果得到的指示，蘋果將取消2024 iPhone SE 4的生產與出貨計畫，而非延遲。

郭明錤指出，因顧慮到自家基頻晶片效能或許不如高通，故蘋果原先計劃是在2024年推出自家基頻晶片並讓低階iPhone SE 4先採用，並視iPhone SE 4開發狀況決定是否讓iPhone 16採用自家基帶晶片。

然而，在取消iPhone SE 4後，高通仍是新款iPhone 16系列基頻晶片獨家供應商的機率顯著提升，優於市場預期高通將自2024年開始失去iPhone訂單。

郭明錤認為，高通至少在2023與2024年將持續主導全球高階手機RF晶片市場，獲利將顯著優於競爭對手。因產品組合競爭優勢強勁，故可望降低該公司面臨經濟衰退的負面影響，並在經濟復甦時獲利首先恢復強勁成長。