大學生露營「炸斷肌腱」噴血送急診！外科醫一聽傻眼：沒事找事做

▲一名大學生與同學相約露營，沒想到玩大冒險炸斷肌腱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多年輕人喜歡玩冒險遊戲，但若一不小心，可能造成嚴重的傷害。外科醫師林惠鈺先前值班時，碰到年輕大學生跑來掛急診，手臂上還有10x10公分的炸裂傷，肌腱、神經與血管全都遭到波及，詢問原因後讓她瞬間傻眼，也不禁碎念患者「沒事找事做」。

林惠鈺在東森節目《醫師好辣》分享，她先前值班時，碰到一名大學生跑來就醫，當時急診通報，有個患者急性外傷出血，可能要進開刀房，於是她立刻到急診部查看。

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林惠鈺查看後發現，這名患者手臂上有10x10公分的炸裂傷，進一步詢問才知道，原來患者是就讀某校的大一新生，當天與一眾同學相約，到某農場出遊，過程中玩了「真心話大冒險」的遊戲。

▲林惠鈺聽完炸傷的過程，不禁感到傻眼，也無奈直呼「年輕人真的是沒事找事做」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於患者不想說真心話，於是選擇玩大冒險，穿上夾有許多沖天炮的雨衣，且要將沖天炮點燃後，才能在有限的時間脫下雨衣。結果患者太過緊張，一段雨衣卡在手臂上，接著沖天炮爆炸，才在手上炸了一個大傷口。

林惠鈺聽完後十分傻眼，檢查後發現肌腱、血管及神經都遭到炸傷，甚至有部分肌腱斷裂，只能將人收進開刀房治療，同時一邊碎念「年輕人真的是，沒事找事做」，偏偏在她值班時玩炮竹，還把手臂炸了一個洞。

該名大學生被收治住院，她隔天查房時開口詢問，以後還敢不敢玩這種遊戲，沒想到大學生只關心手上會不會留疤，讓她再度無言以對。

林惠鈺也解釋，這種傷口一定會留疤，未來只能交替使用除疤貼片、除疤凝膠，讓疤痕淡化，「可是這個可能，你永遠都會看得到你曾經大冒險過，真的！」