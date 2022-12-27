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苗栗懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉　超噁畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲帳篷發霉。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

近年露營活動正夯，就屬懶人露營的包套行程最受歡迎，有網友日前到苗栗知名的露營區，一群好友共8個人，因為沒有露營設備，選擇一帳9千多元的方案，結果一到現場，設施破舊簡陋，帳篷、枕頭套還發霉，不僅如此，餐點超寒酸，份量只夠2人吃，一群人餓到去超商買泡麵吃，他氣炸直呼「花錢找罪受」。

原PO在Dcard發文，由於沒有露營裝備，選擇了一帳要價9千元的懶人露營，看到網路上的照片滿心期待，「大老遠南下，去到現場傻眼到不行，現場簡陋，設施破舊就算了，帳篷整個發霉，最噁的是，枕頭套掀開來以後也是發霉的」，飲水機使用的桶裝水，都還是直接裝水龍頭裡面的水給客人喝，「連過濾都沒有」。

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不僅如此，晚餐的烤肉食材內容物超少，原PO指出，「我們一群8個人，才拿到2片鹹豬肉、1盒烤豬肉、2片雞腿排，跟幾根很難吃的香腸，還有幾片土司」，蔬菜也只有1把四季豆、1把金針菇，幾片香菇、豆乾而已，「大概只夠2個人吃，結果我們餓到下山去買泡麵吃，有夠可悲」。

原PO接著說，「早餐也很可悲」，整個營區就放一條吐司，跟一碗不知道從哪裡挖來的花生醬，還有味道超噁心超怪的果汁，「結果我探進去看，果不其然，有夠扯，連果汁都是假的，這樣子的品質真的好意思收一帳快1萬的價格？真的是花錢找罪受，有夠不爽的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼一掀開枕頭套，竟全都發霉了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出， 不少網友大喊扯，「那個帳篷發霉得太誇張了吧，太噁了」、「花錢體驗這個好爛喔，這個不能投訴嗎」、「這噁度，給我錢我都不去欸」、「哇那個發霉超誇張！這間真的不行欸」。

去過的網友紛紛搖頭喊噁，「之前去過，超噁爛，蒼蠅滿天飛，寫評論一顆星還被擋，大家看不到，（最後）給三顆星，希望大家看一下評論內容不要被騙」、「真的真的超爛的不要去，之前去床上跟地板好多頭髮，還有螞蟻跟一些不知道是什麼的灰塵顆粒，帳篷就是那樣子的發霉，早餐也給得超寒酸，一個帳篷給五片吐司，我真的不知道我們花一萬塊到底是去幹嘛，史上最糟的住宿體驗」。

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