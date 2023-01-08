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一堆台大學生報名重考！高年級學長揭原因：多一條路可選

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲有台大學生入學後發現，身邊有許多同學、朋友打算重考。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

進入台大後才發現，竟有許多人重考學測！一名台大學生提到，直到進入校園才發現，身邊竟有許多同學還會報名學測，讓他感到相當震驚，也好奇上大學還準備重考的原因。貼文引起討論後，不少過來人揭露關鍵因素，重考其實就是另類的轉系、轉學考，等於多了一條路能夠選擇。

這名台大生在Dcard表示，直到上了大學才發現，身邊有許多同校的同學還是會報名學測，這令他感到震驚，原來有許多人仍舊對未來感到迷茫，或是對考上的系所感到不滿。

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後來仔細打聽，這名學生發現，有認真準備重考的人似乎不多，也因此感到好奇，不曉得為何會有如此多人報名學測、準備重考，「大多應該都是因為學校只有16週，無聊沒事才去考的嗎？」

▼對此，也有台大的學長、學姐出面揭露原因，重考學測等於是多了一條路可選。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

貼文引起討論後，立即有同為台大的學生揭露，若是本來就讀台大，重考又上台大，就可以「無上限抵免學分」，意味著重考成功的話，就有機會上岸直接讀二年級，等於是另類的轉系、轉學考，等於是多了一條路能夠選擇。

事實上，台大先前曾發布「111學年度學士班學生抵免學分」相關規定事項，若是重考生、轉學生想抵免學分，非在台大修習的科目，最多能夠核准抵免50學分。

至於在台大修習的學分，則沒有規定上限，且如果核准抵免的總學分數大於、等於50學分，還可以申請編入適當年級，不過還是需要修業一學年，且提高編入年級也限定入學的當學期辦理。

 

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