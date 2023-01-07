國發所條款！爆發重大學倫案　台大將主動對系所評鑑與檢核

記者許敏溶／台北報導

去年政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，其中台大國發所被認為是風暴核心，明（8日）將上任的台大新校長陳文章今（7日）表示，未來台大學生的碩博士論文若違反學倫情節重大，校方將啟動對系所的主動評鑑與檢核機制，也會請各學院訂定檢核標準，藉此協助系所發展更好，但這個機制仍要經過教務會議通過。

▲明天上任的台大校長陳文章指出，未來系所若發生重大學倫事件，校方將主動進行評鑑與檢核。（圖／記者許敏溶攝）

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去年九合一選舉前後，政治人物接連爆發論文抄襲事件，其中台大國發所因為前新竹市長林智堅、前桃園縣長鄭文燦的碩士論文抄襲，先後被撤銷在職專班碩士學位，加上其指導教授陳文通，也被外界視為這次事件的核心。

台大今天下午舉行校長交接典禮，陳文章接受媒體聯訪時，媒體詢問處理陳明通的進度，以及未來如何防範類似事件，陳文章指出，未來若有系所發生碩博士被撤銷學位，校方會有進行主動評鑑與檢核的機制，因為現在學校系所是五年評鑑一次，若發生重大學倫案，校方可以透過主動啟動做評鑑，協助系所發展，讓系所做的更好，「這是上任校長後要做的事」，但這樣機制也要經過教務會議通過，先提出這樣構想，未來在教務會議會進行更詳細討論。

除了啟動主動評鑑、主動檢核的機制，陳文章說，也會請各學院訂定檢核標準，還要教導學生如何寫論文與做研究，故除了老師外，也會開設相關課程，鼓勵學生選修，精進做研究與寫論文品質。

外界認為這波論文抄襲事件核心是陳明通任教台大國發所關係，也認為應該懲處陳明通，但台大懲處結果卻遲遲沒有下文，陳文章說，有些媒體覺得對教師學倫問題處理比較慢，主因是學倫問題要經過系、院、校等程序要走，目前都在進行，而且教育部規定，審查學倫案是要保密，因為目前仍在程序中，必須等到有結論才能作報告，台大若在相關會議上有結論，一定會跟社會與媒體作報告。