管中閔下台前回馬槍！盼「政治干擾與壓迫」在大學校園絕跡

▲管中閔在卸任前直言，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（7日）舉行第十三任校長交接典禮，由即將卸任的管中閔，交接給明（8日）上任新校長陳文章，管中閔在卸任致詞時，指過去四年「我全心投入，竭盡心力」，而對於未來，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治，台大以及其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。

管中閔在前年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，在去年10月選出工學院長陳文章擔任新校長，明天正式上任，台大在今天下午舉行校長交接典禮，由教育部次長劉孟奇監交。

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▲台大今天舉行十三任校長交接。（圖／台大提供）

管中閔在致詞一開始，就播出校友歌手周華健「其實不想走」的MV片段，引發現場大笑，隨後表示，4年時間很快也很慢，自己有機會完成許多工作，包括：未來大學方案的啟動，國際連結的拓展與加深，老師和學生獎補助的提高與擴大，校內規章制度的改善與更新等等，但四年又太短，還有事情未竟全功，而校務工作本該一任任傳承下去。

管中閔提及，四年前交接典禮上曾說，視台大校長這個職位為「一生懸命，只有全力以赴，絕無反顧」，而自己過去四年全心投入，相信已實踐承諾，無負遴選委員會及眾多師生與校友們的信任，就任時心願已了，可以無憾的交棒給下一任的陳校長。

「卸任校長後，我將不再成為公眾人物。」管中閔表示，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來，但隨後勾起四年前卡管事件，指對於未來，「我期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。」這樣台大（以及其他大學）才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。

