博恩大酸：你兒子怎不知道往屁眼塞！　謝龍介當場臭臉

記者邱晟軒／綜合報導

開賣即秒殺的《炎上王世堅》7日晚間圓滿落幕，「炎上大將軍」博恩一路酸爆現場來賓，包括王世堅、吳崢、黃瀞瑩等人無一倖免；其中前台南市議員謝龍介「兒子持毒」的敏感議題也被翻出來，博恩還當面噹謝龍介教育失敗，兒子連藏毒品都不會，讓謝龍介當場一度臉都垮掉了。

博恩「炎上」謝龍介逐字稿：

博恩：

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讓我們一起來歡迎遠道從台南上來的謝龍介

龍介仙啊！龍介仙我非常的開心

因為他真的非常像《台北女子圖鑑》的林怡姍

專門從台南上來，要被台北人Ｘ

反正如果有人跟謝龍介不熟的話

簡單來講，他就是台南的王世堅

質詢會用道具，還會愛上地方首長

他之前跟賴清德的愛情故事大家應該都很熟悉

還被寫成BL的漫畫

在他們出現之前我都不知道為什麼台南要叫「府城」（腐城）

▲謝龍介慘遭博恩毒舌猛攻，全場嚇壞！ （圖／ 翻攝自謝龍介臉書）

龍介仙，其實我滿羨慕你台語講得這麼好，你可以教我一句嗎？

吸毒的台語怎麼講？「恁囝嗎？」

如果有人不知道的話，謝龍介的兒子之前持有K他命被捕

這個爸爸教育多失敗啊

兒子連藏個毒品都不會

有那麼難嗎？

拜託，你不是整天都在玩布袋戲

你兒子怎麼不知道往屁眼裡面塞

▲「炎上 王世堅」7日圓滿落幕！ （圖／ STR Network - 薩泰爾娛樂 ）

不少網友看完謝龍介被「炎上」的片段後，紛紛嚇傻表示「好敢講喔！謝龍介兒子藏毒我還真的不知道」、「現場看有看到第一次提到兒子持毒事件時，謝龍介議員臉超臭！有心驚到，後面再提表情稍微笑笑的」、「提到兒子時，謝龍介的臉直接垮」、「博恩這段有猛，很敢酸」、「這一次炎上的內容是沒有事先被對方知道的，原本想說會有多兇，哇靠！真的超兇，兇到都為博恩捏一把冷汗」。

然而，謝龍介後續上場「炎上」其他來賓的表現，更是獲得網友一面倒盛讚，有網友激賞當晚最強就是謝龍介，稱讚他講話的語氣、台風、節奏掌握、跟群眾互動能力，「屌打台上所有真喜劇演員，只要聽得懂台語，龍介仙那一段真的是很神，我在威秀看的 全場一直掌聲，不斷有人發出讚嘆」。

許多網友紛紛評價謝龍介的表現，「謝龍介超會講台風又穩」、「龍介仙的部分最好看，台南電影院笑到翻掉」、「真的很精彩，我宣布謝龍介是本日MVP」、「謝龍介超猛！還搭配近日時事加上賴清德」。