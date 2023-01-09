苗博雅批超徵210億　柯文哲反嗆「民進黨側翼」：為何假裝社民黨

▲柯文哲拜訪基隆市政府。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

中央將超徵稅收中的1400億元，農曆年後發給每位民眾6000元，社民黨台北市議員苗博雅表示，前台北市長柯文哲任內稅收超徵210億，若平均發給市民每人可得8500元，國民黨、民眾黨要不要發？對此，柯文哲9日反嗆苗博雅混淆視聽、善盡側翼功能，「他就是民進黨側翼，乾脆參加民進黨就好。」

柯文哲9日上午拜訪基隆市政府，與基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳等人進行閉門會談，並於會後一同接受媒體訪問。關於普發6000元議題，外傳總統蔡英文沒有同意，是行政院長蘇貞昌自行宣布？柯文哲說，自己也不知道是誰決定的，應該問蔡英文、蘇貞昌兩人。

針對普發6000元一事，柯文哲認為，帳本本來就是假的，「哪有什麼超徵？難道特別預算可以不用管嗎？」不能特別預算不算支出，就變成超徵，「中央政府這本帳簿是有問題的。」

關於苗博雅說台北市稅收超徵210億，並拿此類比中央？柯文哲表示，自己任內8年超徵210億，換算一年不到30億，總預算算起來大概是3.5％左右，中央則是誤差快要20％，雖然不可能百分之百沒誤差，但任內誤差3％是大家可以接受，而中央誤差30％卻越來越大，自己要求台北市預決算太大就要專案報告，才慢慢縮小誤差。

柯文哲批評，「苗博雅是典型的混淆視聽，3％跟20％誤差是不一樣，他也知道，可是他就是民進黨的側翼，很善盡側翼的功能，乾脆參加民進黨就好，為什麼要假裝是社民黨？實在是⋯」