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從《炎上》活著回來　與柯文哲聯姻？王世堅：去死算了、跳海明志

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

《炎上王世堅》邀請到台北市議員王世堅政壇上的宿敵、前台北市長柯文哲參戰，柯文哲7日穿白西裝華麗登場，象徵與王世堅「世紀婚禮」，柯文哲也許下禮物，請王世堅2024把票投給他。對此，王世堅9日表示，如果柯文哲要跟他政治聯姻，「那我死了算了！寧死不屈」。

針對柯文哲早上對民進黨立委高嘉瑜、王世堅隔空送暖，認為不用懷疑兩人對民進黨忠心？王世堅認為，柯文哲難得講對一句話，「我是很難過啦！來肯定高嘉瑜、支持王世堅的是他黨人士，我是滿難過的。」

至於怎麼看待《炎上》世紀大婚禮，是否柯文哲卸任後比較沒那麼討厭？王世堅說，自己是當對方位高權重、狂妄輕蔑的時候，自己就會猛K對方，「但這個人（柯文哲）下來沒有權力了，都被踹到一邊去了，我再跑出來補踹兩腳，我的作風不是這樣。」

王世堅提及，如果一個人都已經受傷在路邊，卻過去補踹兩腳，「那是俗辣，我不幹這種事情！有些俗辣會這麼做，但我不幹那種事。」所以自己最近「打蘇（行政院長蘇貞昌）不打柯」，民主機制是對握有權柄者要監督制衡，這才是民主真諦，「打架也要找強的打」。

被問到是否與柯文哲化敵為友？王世堅指出，「沒有！那天節目單位安排柯文哲跟我的政治聯姻，但如果柯文哲要跟我政治聯姻的話，那我這個死了算了，我寧死不屈，我要跳海、以死明志！」

媒體追問，會不會2024選票投給柯文哲？王世堅稱，柯文哲現在沒有權柄後，還算恢復到善良的一面，到時候要看對方表現，「又會感情跟理智做分裂，但我現在感情跟理智都不支持他。」柯文哲現在已經不是市長、很落寞，這時候就不想去講話傷害對方。

要如何才會票投柯文哲？王世堅回應，擔任總統最重要的是有一顆善良的心，一本初衷、前後一致、表裡如一，最重要是心口合一，嘴巴講什麼就要執行，「不能嘴巴講一套，實際做一套。」最後王世堅結束聯訪時，還自嘲是「活著回來了」、「被扒了一層皮」。

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