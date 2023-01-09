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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替博恩《炎上》緩頰！王世堅「曾犯錯就勇敢面對」　坦言家人心疼被攻擊

記者袁茵／台北報導

《炎上王世堅》7日晚間落幕，「炎上大將軍」博恩火力全開，但事後有網友認為部分內容是人身攻擊，應對台北市議員王世堅道歉。王世堅9日表示，博恩的出發點是博君一笑，不過自己誤以為會像總統蔡英文訪談的內容相似，而家人則有些心疼他被攻擊。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

針對《炎上》砲火猛烈，部分網友認為博恩批評緋聞、長相有些過分？王世堅9日下午在台北市議會受訪時笑稱，「不是，萬萬不可！」博恩是一個智商很高、有點子、很優秀的年輕人，出發點都是從幽默、博君一笑做考量，「我的長相是什麼樣、過去我有做過的錯事，本來就應該勇敢面對。」

王世堅提及，當時自己知道可能會有些激烈語言時，自己也是勇敢去面對，只是他很意外，因為平常沒有用網路，所以對博恩一開始的理解，以為會像總統蔡英文訪談那集一樣，「很抱歉我忘了我不是總統，我沒有那種總統級的禮遇。」

至於是否覺得被冒犯到？王世堅有些語塞地說，「就是⋯是⋯是讓我家人看了是⋯這點我對他們是不好意思。」但博恩出發點是好的，屬於娛樂節目，講求幽默、博君一笑的節目，「我有被他揶揄的部分，絕對不會去計較什麼，因為我都答應要去了，只是我誤會成像蔡英文那樣的節目，但我不是蔡英文，當然不能擁有總統級禮遇，這是我自己太⋯估計錯誤。」

被問到何時發現節目內容與自己想的不一樣？王世堅表示，從第一天賣票、一下子被買光時，他就嚇了一跳，認真詢問這節目為什麼叫《炎上》，「我以為是博恩對蔡英文、（前高雄市長）韓國瑜的訪問，我一直以為是這樣。」

媒體追問，家人對哪方面有意見？是否覺得玩笑開太過火？王世堅仍語帶保留地說，「是我被拱出來，被大家用這種方式來⋯」博恩是做節目的考量，他一開始沒弄得很清楚，「我自己有責任。」

媒體再度詢問，家人是不是心疼他被攻擊？王世堅坦言，「對。」妻子有拿手機給他看，因為當時有同場「呱吉」邱威傑與他的訪談，妻子認為那樣子就很好，怎麼會跑去更大規模的場合，呱吉那集沒有問的那麼尖銳、奚落人。

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