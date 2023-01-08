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屏東縣府+屏東市公所歲末關懷　發放105萬給千戶弱勢家庭

▲屏東縣政府與屏東市公所辦理歲徚關懷活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府與屏東市公所辦理歲末關懷活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與屏東市公所結合民間慈善資源，於(8)日上午於屏東市聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮、都城隍廟三場歲末關懷活動；副縣長黃國榮及屏東市長周佳琪市長並放低收入戶紅包壓歲錢給屏東市每一戶低收家戶的手中，讓他們感受到社會的溫暖。

▲屏東縣政府與屏東市公所辦理歲徚關懷活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府與屏東市公所辦理歲徚關懷活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年發放1057戶家庭受惠，發出105萬7000元；黃副縣長及周市長並感謝屏東東聖帝廟慈鳳宮陳明順董事長、玉皇宮陳懿惠主委、都城隍廟王家銘主委及志工們的善舉，讓弱勢家庭也能在寒冬中過個好年。

副縣長黃國榮表示，年節將近，但社會上仍有許多人無法過好年，縣政府特別創立平台，結合民間慈善團體、宮廟、企業、個人與各鄉鎮市公所，透過募款匯集各界愛心，在農曆年前發放紅包壓歲錢，體現出屏東多一度的溫情。

市長周佳琪表示，當遇到低潮或困難的時候，社會關懷的力量能讓人度過困頓，也能帶來希望與力量，期望歲末送暖的活動能有拋磚引玉之效，行有餘力的成功人士們多多發揮愛心，各界都能以愛的力量來回饋社會，幫助更多弱勢家庭受惠。未來市公所將更戮力為弱勢族群爭取福祉，全力照顧需要幫助的市民，打造充滿關懷與友善的全齡宜居城市，為大家帶來幸福、平安，好生活。

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