市場休市時間藏職業賭場　屏警攻堅「大鐵鎚破門」逮回19賭客

記者陳崑福／屏東報導

屏東市某市場下午休市成為職業賭場，屏東警分局獲報蒐證屬實，向法官聲請搜索票，持大鐵鎚砸壞鐵門進人，逮獲包括游姓負責人在內的19名賭徒、九仔生賭具、現金新臺幣1萬3400元等物，訊後依賭博罪嫌送分別辦。

▲屏東警分局員警持大鐵鎚破門而入查獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

農曆春節將至，職業賭場又開始活躍!屏東警分局於日前接獲線報，屏東市某市場午後出入複雜，疑似聚賭，立即成立探訪小組連日蒐證屬實後，向屏東地方法院聲請核發搜索票。

1月3日下午見時機成熟，出動大批警力攻堅，員警手持大鐵鎚硬將鐵門破壞，衝入屋內，當場查獲49歲游姓負責人及賭客等19人以「九仔生」聚賭，查扣撲克牌等賭具及現金1萬多元。

據悉，該賭場游姓負責人利用下午休市時間藏身於市場內，本以為拉下鐵捲門能掩人耳目，殊不知在午後無人的市場，更顯得可疑。多名賭客見警察到場，嚇得驚慌失措，卻無處可逃，全部被抓。

屏東警分局長黄國源表示，112年度加強重要節日安全維護工作於1月1日起跑，警方在春節期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心好過年，強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉此防範因賭博所衍生的社會治安事件。