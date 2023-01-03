台南翁要去台中玩　卻在屏東市一臉茫然…警定位尋獲助返家

▲屏東警分局民族派出所巡佐柯澄宏及警員楊詠婷找到曾男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台南曾姓市民原本搭車要去台中旅遊，深夜時刻卻出現在屏東市火車站附近，家屬擔心求助警方；屏東警分局員警根據手機定位經2小時在慈鳳宮(媽祖廟)找到他，連絡家人南下帶回，家屬很感激警方協助。

屏東警分局民族派出所巡佐柯澄宏及警員楊詠婷，日前擔服22至24時巡邏勤務時，接獲台南110轉報，稱台南市74歲曾姓男子下午出門後就遲遲未返家，但還好其身上有GPS定位，顯示人在屏東火車站附近，希望屏東警察幫忙協尋。



柯、楊2員接獲報案立即趕往屏東火車站，依照老翁當日穿著與特徵，沿途詢問商家與路人，鍥而不捨2小時後，終於在屏東慈鳳宮前找到他，他正不知所措地在寒風左右張望，員警立即上前關心詢問，他表示自己從年輕時就經常搭車到各地遊玩，原本目的地是台中，不清楚自己是如何到屏東來的。



由於擔心他體力不佳，員警先行將其護送返回派出所休息並提供飲水，經與報案人視訊確認，也讓家屬心中大石終於落下，萬分感謝警方的熱心及效率，隨即驅車趕至派出所接老父親返家。



屏東警分局表示，台灣社會邁入高齡化，老人失智問題逐漸嚴重。預防老人走失常見之方法有愛心手鍊、指紋捺印、GPS定位，家屬於必要時可自行向相關單位申請。若對失智照護有任何疑惑，另可撥打失智症關懷專線服務：0800-474-580（失智時，我幫您）以尋求協助。